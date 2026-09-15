الاسكان: إسناد وترسية تشغيل وصيانة 8 محطات تحلية لشركات قطاع خاص وتحالفات

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنفيذ خطى ثابتة نحو تعزيز قاعدة مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها ملف تحلية مياه البحر.

يأتي ذلك ضمن جهود الدولة المصرية لتعزيز الاعتماد على الحلول والتقنيات الحديثة غير التقليدية في ملف مياه الشرب.

وخطت الوزارة خطوات تنفيذية ملموسة لترسيخ هذه الشراكة ميدانياً؛ إذ تم بالفعل إسناد وترسية أعمال التشغيل والصيانة لـ 8 محطات تحلية لصالح عدد من كبرى شركات القطاع الخاص والتحالفات المتخصصة، موزعة على محافظات مطروح وجنوب سيناء، لضمان رفع كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية الحديثة.

تأتي هذه التحركات تنفيذاً للرؤية الاستراتيجية الشاملة لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، تحت إطار تشريعي آمن وجاذب يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة وأحكام قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، بما يمهد الطريق لبناء بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.

ويجري حالياً البت وتلقي العروض لـ 3 محطات أخرى (ومجمعات محطات) في محافظات مطروح وشمال سيناء والبحر الأحمر، ليصل إجمالي عدد المحطات التي تم طرحها للقطاع الخاص لتشغيلها وصيانتها إلى 11 محطة تحلية.

وأكدت وزارة الإسكان حرصها التام على تذليل كافة العقبات وتقديم سبل الدعم للشركات العالمية والمحلية الجادة، مشددة على أن تمكين القطاع الخاص وتوطين صناعة المستلزمات والتكنولوجيات المتقدمة يمثلان ركيزة أساسية ضمن خطوات جادة ومستمرة تهدف لتحقيق أعلى معدلات الجودة والاستدامة في منظومة المياه والصرف الصحي بمصر.