التعاون الإسلامي يدين استمرار الاعتداءات على الأعيان المدنية بالسعودية

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي اسماعيل ولد الشيخ أحمد بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت أعيان مدنية في المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن استمرار هذه الأعمال العدائية يمثل تصعيدا خطيرا ومرفوضا من شأنه تقويض كافة الجهود والمساعي الإقليمية والدولية الرامية لتثبيت ركائز الاستقرار في اليمن.

وأكد اسماعيل - وفقا لبيان عبر الموقع الرسمي للمنظمة - أن هذه ‏الاعتداءات تمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لأمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مجددا تضامن ودعم منظمة التعاون الإسلامي الكامل ووقوفها مع السعودية قيادة وحكومة وشعبا في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.