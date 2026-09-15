الرئيس الفلسطيني يصل مصر في زيارة رسمية تستمر يومين

وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، إلى جمهورية مصر العربية، في زيارة رسمية تستمر يومين.

وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله إلى الصالة الرئاسية في مطار القاهرة الدولي، وزير الزراعة المصري علاء الدين فاروق، وسفير مصر لدى فلسطين باسم عبد الهادي، والقائم بالأعمال لسفير دولة فلسطين السفير ناجي الناجي، وكوادر سفارة دولة فلسطين لدى مصر، ومندوبيتها لدى جامعة الدول العربية والقنصلية العامة لدولة فلسطين في الاسكندرية.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس محمود عباس، يوم غد الأربعاء، لقاء قمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية، لبحث مستجدات الأوضاع على صعيد القضية الفلسطينية، إضافة إلى عدد من القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الرئيس الفلسطيني في القاهرة

وتأتي زيارة الرئيس الفلسطيني إلى جمهورية مصر العربية في إطار مواصلة التشاور والتنسيق بين القيادتين الفلسطينية والمصرية، وبحث سبل إنجاح الجهود الحثيثة التي يبذلها الأشقاء في مصر، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإغاثته، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب المستمرة على الشعب الفلسطيني، وحشد الجهود كافة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الفلسطيني، خلال زيارته إلى مصر، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، في مقر الجامعة.

ويرافق الرئيس محمود عباس خلال الزيارة نائب الرئيس، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والقائم بأعمال سفارة دولة فلسطين في مصر السفير ناجي الناجي.