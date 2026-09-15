هل يرحل فليك عن برشلونة .. ومن هو البديل حال عدم تجديد عقده ؟

بدأ نادي برشلونة مبكرًا في رسم ملامح المرحلة التي قد تأتي بعد الألماني هانزي فليك رغم حالة الاستقرار الفني التي يعيشها الفريق الكتالوني تحت قيادة مدربه الحالي والذي نجح خلال العامين الماضيين في إعادة برشلونة إلى دائرة المنافسة على البطولات الكبرى.

ولا تعني تحركات برشلونة الحالية وجود قرار بالاستغناء عن فليك أو البحث عن مدرب جديد في الوقت الراهن لكن إدارة النادي تبدو حريصة على امتلاك تصور واضح للمستقبل خاصة أن عقد المدرب الألماني يمتد حتى عام 2028 مع وجود خيار للتمديد لموسم إضافي.

وفي هذا السياق برز اسم سيسك فابريجاس المدير الفني الحالي لفريق كومو الإيطالي باعتباره أحد أبرز المرشحين المحتملين لخلافة فليك في حال انتهت تجربة المدرب الألماني مع برشلونة دون اتفاق جديد.

فليك.. نجاح مستمر ولكن المستقبل مفتوح

يعيش هانزي فليك فترة ناجحة مع برشلونة بعدما تمكن من بناء فريق يتمتع بشخصية واضحة وأسلوب لعب جذاب وأعاد النادي إلى المنافسة بقوة على الساحة الأوروبية.

ورغم أن برشلونة لم يتمكن حتى الآن من التتويج بدوري أبطال أوروبا تحت قيادة المدرب الألماني فإن الأداء الذي يقدمه الفريق جعله من بين أكثر الفرق إثارة للإعجاب في أوروبا وهو ما يعزز موقف فليك داخل النادي.

لكن إدارة برشلونة تتعامل مع المستقبل بمنطق مختلف؛ فالعقد الحالي يضع عام 2028 موعدًا لنهاية العلاقة بينما لا توجد مؤشرات قوية حتى الآن على رغبة المدرب في تمديد تجربته إلى ما بعد هذه المدة.

ومن هنا بدأ النادي في دراسة الخيارات الممكنة دون أن يعني ذلك أن رحيل فليك أصبح قرارًا محسومًا.

لماذا سيسك فابريجاس؟

بحسب التقارير الإسبانية فإن سيسك فابريجاس يحظى بتقدير متزايد داخل برشلونة ويظهر اسمه ضمن أبرز الخيارات المستقبلية لقيادة الفريق في ظل وجود قناعة داخل النادي بأن المدرب الإسباني يمتلك المقومات التي تتناسب مع هوية برشلونة.

فابريجاس ليس غريبًا عن النادي إذ سبق له ارتداء قميص برشلونة كلاعب كما أنه يمتلك معرفة عميقة بثقافة الفريق والكرة الإسبانية وهو ما يمنحه أفضلية خاصة في حسابات الإدارة.

لكن العامل الأهم في صعود أسهمه لا يتعلق فقط بماضيه مع برشلونة وإنما بما يقدمه حاليًا مع كومو الإيطالي.

تجربة كومو ترفع أسهم فابريجاس

تمثل تجربة فابريجاس مع كومو أحد أبرز الأسباب التي جعلت اسمه يحظى باهتمام برشلونة بعدما نجح المدرب الإسباني في قيادة مشروع النادي الإيطالي إلى تطور لافت خلال السنوات الماضية.

وتولى فابريجاس العمل ضمن مشروع كومو قبل أن تتطور تجربته التدريبية بصورة واضحة حيث ساهم في بناء فريق قادر على المنافسة والتطور مع ارتفاع القيمة السوقية لعناصر التشكيلة بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه عند بداية المشروع.

كما أن النجاح الرياضي الذي تحقق مع كومو عزز صورته كمدرب قادر على بناء فريق وليس فقط إدارة مجموعة من النجوم وهي نقطة تحظى بأهمية كبيرة داخل برشلونة الذي يعتمد بصورة أساسية على تطوير المواهب وبناء هوية فنية واضحة.

برشلونة يراقب.. وليس في عجلة من أمره

ورغم تصاعد الحديث عن فابريجاس فإن برشلونة لا يبحث حاليًا عن مدرب جديد ولا توجد عملية جارية لاستبدال فليك.

الإدارة ما زالت تثق في المدرب الألماني وتريد استمرار المشروع الحالي وتحقيق المزيد من النجاحات خلال السنوات المقبلة خاصة أن عقده مستمر حتى 2028.

وبالتالي فإن اهتمام النادي بفابريجاس يمكن وصفه بأنه تحرك استراتيجي طويل الأمد وليس مفاوضات لخلافة فليك في الوقت الحالي.

وتبدو الفكرة أقرب إلى الاحتفاظ باسم المدرب الإسباني ضمن دائرة الحسابات ومتابعة تطوره مع كومو تحسبًا لحدوث تغيير في الجهاز الفني مستقبلًا.

رسالة لفابريجاس تفتح الباب

وتشير التقارير إلى أن فابريجاس تلقى بالفعل إشارات من شخصية بارزة داخل برشلونة تفيد بضرورة إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع النادي حال قرر إنهاء تجربته مع كومو وعدم الانتقال إلى مشروع آخر.

هذه الإشارة لا تعني وجود اتفاق أو مفاوضات رسمية لكنها تكشف في الوقت نفسه أن اسم فابريجاس أصبح محل تقدير داخل النادي وأن برشلونة لا يريد أن يغلق الباب أمام إمكانية الاستعانة به مستقبلًا.

ويبدو أن الإدارة الكتالونية تفضل مراقبة تجربته وتطور أفكاره التدريبية قبل اتخاذ أي خطوة رسمية خاصة أن أمامها وقتًا طويلًا قبل الوصول إلى موعد نهاية عقد فليك.

هل يرحل فليك عن برشلونة؟

حتى الآن لا توجد مؤشرات على رحيل وشيك لهانزي فليك عن برشلونة بل على العكس فإن النادي يشعر بالرضا عن العمل الذي يقدمه المدرب الألماني ويتمسك باستمرار المشروع الفني خلال الفترة المقبلة.

لكن السؤال الحقيقي يتعلق بما سيحدث بعد نهاية العقد في 2028 خاصة إذا تمسك فليك بعدم تمديد تجربته أو اختار خوض تحدٍ جديد بعيدًا عن برشلونة.

وفي هذه الحالة قد يجد النادي نفسه أمام خيار يبدو مناسبًا من عدة زوايا وهو سيسك فابريجاس المدرب الذي يعرف برشلونة من الداخل ويمتلك خلفية كلاعب في النادي إلى جانب التطور اللافت الذي يقدمه في تجربته التدريبية مع كومو.