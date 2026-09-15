لابورتا يحتفل باختيار كامب نو لنهائي دوري أبطال أوروبا 2029: فخر عظيم لبرشلونة

أعرب خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، عن سعادته الكبيرة بعد القرار الرسمي باختيار ملعب سبوتيفاي كامب نو الجديد لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2029، مؤكدًا أن هذا الاختيار يمثل اعترافًا دوليًا بمكانة الملعب والمشروع الطموح الذي يعمل النادي على تنفيذه.

جاء الإعلان خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الذي عُقد اليوم الثلاثاء في مدينة سالونيك اليونانية، حيث حسم الاتحاد الأوروبي هوية الملعب الذي سيحتضن المباراة النهائية للبطولة القارية عام 2029.

لابورتا: فخر كبير لبرشلونة وجماهيره

وعلق لابورتا على القرار في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية، معربًا عن اعتزازه باختيار ملعب برشلونة لاستضافة الحدث الأوروبي الكبير.

وقال رئيس النادي الكتالوني إن استضافة النهائي تمثل «مصدر فخر عظيم لنادي برشلونة وجميع مشجعيه»، معتبرًا أن القرار يتجاوز مجرد اختيار ملعب للمباراة النهائية، ليصبح شهادة دولية على قيمة مشروع تطوير كامب نو.

وأضاف أن اختيار الملعب يمثل أيضًا اعترافًا دوليًا بالنسخة الجديدة من كامب نو، التي تستهدف تقديم منشأة رياضية متطورة تجمع بين التكنولوجيا الحديثة وسهولة الوصول والخدمات المتقدمة وتجربة جماهيرية مختلفة.

اكتمال المشروع في 2028

وكشف لابورتا عن الجدول الزمني المتوقع لإنجاز أعمال تطوير الملعب، موضحًا أن المشروع سيكون مكتملًا بصورة نهائية في أوائل عام 2028.

وأشار إلى أن تركيب السقف الجديد للملعب سيتم خلال صيف عام 2027، في خطوة تمثل مرحلة رئيسية ضمن مشروع إعادة تطوير أحد أشهر الملاعب في العالم.

ويرى رئيس برشلونة أن استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 2 يونيو 2029 ستمنح المشروع دفعة قوية، كما ستسلط الضوء بصورة أكبر على الملعب الجديد وقدرته على استضافة أكبر الأحداث الرياضية العالمية.

ثالث نهائي أوروبي على كامب نو

ويحمل قرار يويفا أهمية تاريخية بالنسبة إلى برشلونة، إذ سيصبح نهائي عام 2029 هو النهائي الثالث لكأس أوروبا أو دوري أبطال أوروبا الذي تستضيفه أرضية كامب نو.

وكان الملعب قد احتضن نهائي عام 1989، عندما توج ميلان باللقب، قبل أن يستضيف واحدة من أشهر مباريات البطولة في تاريخها عام 1999، عندما قلب مانشستر يونايتد تأخره أمام بايرن ميونيخ في الدقائق الأخيرة وتوج بالكأس.

وبذلك، سيعود نهائي البطولة الأوروبية الأهم إلى كامب نو بعد عقود من آخر استضافة، ولكن هذه المرة في نسخته الجديدة التي يراهن برشلونة على تحويلها إلى أحد أبرز الملاعب الرياضية في العالم.

لابورتا: كامب نو أصبح معيارًا عالميًا

وأكد لابورتا أن ثقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في قدرة كامب نو على استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا تعكس حجم المشروع الذي ينفذه برشلونة.

وأوضح أن اختيار الملعب لاستضافة واحدة من أكبر مباريات كرة القدم عالميًا يعزز مكانته باعتباره رمزًا جديدًا للنادي، إلى جانب ترسيخ موقعه كمنشأة ذات معايير دولية.

وتأتي هذه الاستضافة في إطار خطة برشلونة لإعادة تقديم كامب نو بصورة مختلفة، ليس فقط من الناحية الهندسية، وإنما أيضًا على مستوى التكنولوجيا والاتصال والخدمات وتجربة المشجعين.

علاقات لابورتا وتشيفرين تعود للواجهة

وتحمل استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2029 رمزية أخرى تتعلق بالعلاقات بين برشلونة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، خصوصًا في ظل التحسن الذي طرأ على علاقة خوان لابورتا بألكسندر تشيفرين، رئيس يويفا، خلال الفترة الماضية.

وكانت العلاقة بين الطرفين قد شهدت توترًا واضحًا على خلفية مشروع الدوري السوبر الأوروبي، قبل أن تعود الاتصالات والعلاقات بين برشلونة والاتحاد الأوروبي إلى مسار أكثر هدوءًا.

ويأتي اختيار كامب نو لاستضافة النهائي ليؤكد مجددًا أهمية العلاقات المؤسسية بين النادي والاتحاد القاري.

لابورتا يشكر الجهات الداعمة

وحرص رئيس برشلونة في ختام تصريحاته على توجيه الشكر إلى الجهات التي ساهمت في دعم ملف استضافة النهائي، وعلى رأسها مجلس مدينة برشلونة، وحكومة كاتالونيا، والاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وأكد لابورتا أن الحصول على استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا يمثل إنجازًا جماعيًا، مشددًا على أن الحدث سيعزز حضور برشلونة وكاتالونيا والنادي الكتالوني على الساحة العالمية.