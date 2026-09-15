يويفا يعلن خريطة نهائيات البطولات الأوروبية.. ميونيخ وبرشلونة تحتضنان نهائي دوري الأبطال 2028 و2029

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» حزمة من القرارات المهمة التي رسمت ملامح استضافة عدد من نهائيات البطولات القارية خلال السنوات المقبلة، إلى جانب الكشف عن تعديلات جوهرية في نظام دوري الأمم الأوروبية.

جاءت القرارات خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي عُقد اليوم في مدينة سالونيك اليونانية، وشهد حسم مجموعة من الملفات المتعلقة بمستقبل البطولات الأوروبية للرجال والسيدات وكأس السوبر.

نهائي دوري أبطال أوروبا 2028 في ميونيخ

حسم يويفا هوية الملعب الذي سيستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2028، بعدما تقرر إقامة المباراة على ملعب ميونخ أرينا في مدينة ميونيخ الألمانية.

ويعود نهائي البطولة إلى معقل بايرن ميونيخ، الذي سبق أن استضاف المباراة النهائية عام 2012، عندما شهد الملعب مواجهة تاريخية بين بايرن ميونيخ وتشيلسي.

برشلونة يستضيف نهائي دوري الأبطال 2029

أما نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2029، فقد حصل ملعب سبوتيفاي كامب نو في برشلونة على شرف استضافة المباراة المرتقبة.

وسيكون النهائي الأوروبي هو الأول الذي يحتضنه الملعب بعد إعادة تطويره وافتتاحه بحلته الجديدة، كما يمثل عودة المباراة النهائية إلى ملعب برشلونة للمرة الأولى منذ نهائي عام 1999.

ويُنتظر أن يصبح سبوتيفاي كامب نو بعد اكتمال أعمال التطوير أكبر ملعب لكرة القدم في أوروبا، ما يمنح نهائي دوري أبطال أوروبا 2029 أهمية خاصة على المستوى الجماهيري والتنظيمي.

خريطة نهائيات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر

وشملت قرارات يويفا أيضًا تحديد ملاعب نهائي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي خلال عامي 2028 و2029.

ويستضيف الملعب الوطني في بوخارست نهائي الدوري الأوروبي عام 2028، بينما تقام نسخة 2029 على الملعب الوطني الصربي في العاصمة بلغراد.

وفي دوري المؤتمر الأوروبي، تقرر إقامة نهائي نسخة 2028 على ملعب يوفنتوس في مدينة تورينو الإيطالية، على أن يحتضن ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست نهائي عام 2029.

نهائيات دوري أبطال أوروبا للسيدات وكأس السوبر

وامتدت قرارات اللجنة التنفيذية إلى مسابقات السيدات، حيث تقرر أن يستضيف ملعب بارك أولمبيك ليون في ليون ديسين نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات عام 2028.

وفي عام 2029، ينتقل النهائي إلى الملعب الوطني لويلز في العاصمة الويلزية كارديف.

وحدد يويفا ملاعب كأس السوبر الأوروبي، حيث تستضيف يوهان كرويف أرينا في أمستردام نسخة عام 2027، بينما تقام نسخة 2028 على ملعب أستانا أرينا في العاصمة الكازاخية أستانا.

نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة الصالات

ولم تقتصر القرارات على مسابقات كرة القدم، إذ أعلن يويفا أيضًا عن ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة الصالات لعام 2027، والذي سيقام في ملعب بييل/بيان أرينا في سويسرا.

تعديل جديد في دوري الأمم الأوروبية

وفي قرار آخر يحمل أهمية كبيرة لمستقبل المسابقة، وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على تعديل نظام الصعود والهبوط في دوري الأمم الأوروبية لموسم 2026-2027.

يأتي التعديل في إطار تمهيد الطريق للانتقال بصورة أكثر سلاسة إلى النظام الجديد للمسابقة، والذي سبق أن أقره يويفا في مايو 2026.

ويستهدف النظام الجديد رفع مستوى المنافسة وتقليل الفوارق بين المنتخبات، حيث ستنتقل البطولة اعتبارًا من موسم 2028-2029 من نظام المجموعات الأربع إلى نظام يعتمد على ثلاث مجموعات فقط.

بلفاست تستضيف اجتماع يويفا المقبل

واختتم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اجتماعه بالإعلان عن موعد ومكان الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة في مدينة بلفاست بأيرلندا الشمالية يوم 7 ديسمبر المقبل، بالتزامن مع وجود المدينة على موعد مع قرعة تصفيات بطولة أمم أوروبا 2028، والمقرر إقامتها في اليوم السابق للاجتماع.

وبهذه القرارات، وضع يويفا خريطة واضحة لعدد من أهم النهائيات الأوروبية خلال السنوات المقبلة، في وقت تستعد فيه مسابقاته لإجراء تغييرات جديدة على مستوى نظام المنافسات، وعلى رأسها دوري الأمم الأوروبية.