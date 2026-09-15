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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حقيقة قطع أشجار حديقة الأسماك بالزمالك.. الزراعة توضح

حديقة الأسماك
حديقة الأسماك
شيماء مجدي

تفقدت لجنة التفتيش والمتابعة بوزارة الزراعة حديقة الأسماك بالزمالك، حيث أجرّت معاينة ميدانية شاملة ودقيقة لكل أرجاء الحديقة ومساحاتها الخضراء، وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالحفاظ على الأشجار والنباتات والنباتات النادرة، وحماية الثروة النباتية والتراث الشجري بجميع الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة.

وأكدت وزارة الزراعة أنه  بالمعاينة للحديقة، وجدت أن جميع الأشجار والنباتات بحالة جيدة ومستقرة تماماً، ولم يمسها أي ضرر أو قطع، باستثناء شجرة واحدة فقط تبين سقوطها واقتلاعها من جذورها نتيجة عوامل الطبيعة، دون أن يتسبب ذلك في أي أضرار مادية أو بشرية.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التزامها الكامل بحماية جميع الحدائق التاريخية والتراثية، وتوفير جميع أشكال الرعاية الفنية والتخصصية للحفاظ على الأشجار ونباتات الزينة النادرة كأحد أهم عناصر الثروة النباتية في مصر.

الزراعة حديقة الأسماك أشجار حديقة الأسماك التراث النباتي

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