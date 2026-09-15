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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القاهرة يوجه بتعليم الطلاب زراعة الأشجار للحفاظ على البيئة

طلاب المدارس
طلاب المدارس
مريم عزت

وجه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بتكثيف حملات التوعية البيئية داخل المدارس، والتعريف بأهمية التشجير ودوره في تحسين جودة الحياة، والحفاظ على البيئة، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة للتوسع في المساحات الخضراء ونشر ثقافة التشجير بين الأجيال الجديدة، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «تخضير القاهرة».

وقد بدأت الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة تنفيذ برنامج توعوى بالمدارس يستهدف رفع الوعى البيئى لدى الطلاب، من خلال تنظيم محاضرات ولقاءات توعوية تتناول أهمية الأشجار والمساحات الخضراء، ودورها في تنقية الهواء وتحسين المناخ، والحد من ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب دورها في تحسين الصورة الحضارية للشوارع والمناطق السكنية.

ولم تقتصر فعاليات البرنامج الذى تنفذه هيئة النظافة على الجانب النظري، بل تضمن تدريبًا عمليًا للطلاب على زراعة الأشجار والنباتات، بدءًا من اختيار المكان المناسب وتجهيز التربة، ومرورًا بطرق الزراعة والري، وصولًا إلى أساليب الرعاية والمتابعة والحفاظ على الأشجار بعد زراعتها.

وأكد محافظ القاهرة، أن المحافظة حريصة على إشراك الطلاب فى تنفيذ جهود التشجير، بما يعزز لديهم الشعور بالمسئولية تجاه البيئة والمجتمع، مشيرًا إلى أن تعليم الطالب كيفية زراعة الشجرة والعناية بها يجعله أكثر حرصًا على الحفاظ عليها وعدم الإضرار بها.

محافظ القاهرة 

وشدد محافظ القاهرة على استمرار حملات التوعية بالمدارس والتوسع في تنفيذ الأنشطة التطبيقية، بالتوازي مع أعمال التشجير التي تنفذها أجهزة المحافظة بمختلف الأحياء، مؤكدًا أن «تخضير القاهرة» مسئولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والمجتمع والمواطنين، وأن الحفاظ على الأشجار والمساحات الخضراء لا يقل أهمية عن التوسع في زراعتها.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الهيئة العامة لنظافة التشجير

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