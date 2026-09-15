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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مفيدة للخصوبة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
رنا عصمت

كبدة الدجاج من أكثر الأطعمة كثافةً بالعناصر الغذائية؛ فهي غنية جداً بفيتامين A وB12 والحديد والفولات والنحاس والبروتين. تناولها باعتدال قد يدعم تكوين الدم ووظائف الأعصاب، لكن الإفراط غير مناسب بسبب ارتفاع فيتامين A.

فوائد تناول كبدة الدجاج..

1-غنية بالحديد..

 مما يساعد في الوقاية من نقص الحديد ودعم نمو الطفل.

2. مصدرًا ممتازًا لفيتامين أ النشط

وهو فيتامين ذائب بالماء يعمل تمامًا كمضادات الأكسدة، بالتالي يساعد في خفض خطر الإصابة بالالتهابات والأضرار الناتجة عن تراكم الجذور الحرة في الجسم، إضافة إلى ذلك، فإن فيتامين أ ضروري من أجل:

تعزيز صحة العيون.

الحفاظ على صحة البشرة.

بناء العضلات وتقويتها.

الحفاظ على الغدة الدرقية.

دعم عمل الجهاز المناعي.

الجدير بالذكر أن فيتامين أ الموجود في كبدة الدجاج هو من النوع النشط، أي يتم استخدامه بشكل مباشر في الجسم دون الحاجة إلى تحويله.

3. تساعد في علاج فقر الدم ومحاربته

إن كنت تعاني من مشاكل الإصابة بفقر الدم (Anemia) الناتج عن نقص الحديد، فأنت بحاجة إلى تناول كبدة الدجاج، ليس هذا فحسب، بل إن كنت بخطر الإصابة بالمرض أيضًا.

تحتوي كبدة الدجاج على مستويات عالية من الفولات والحديد وفيتامين ب12، والتي تعمل معًا من أجل علاج فقر الدم والوقاية من خطر الإصابة به، كما يقلل من الأعراض المترافقة للمرض من ضعف وانخفاض الطاقة، كما ينصح بتناول كبدة الدجاج بشكل أساسي للنساء اللاتي تعانين من الحيض.

4. تحتوي مستويات عالية من مجموعة فيتامين ب

لا تحتوي كبدة الدجاج على فيتامين ب12، بل على أنواع مختلفة أخرى من مجموعة فيتامين ب مثل: ب6 وبيوتين والفولات، وهذه الفيتامينات ضرورية ومهمة للوظائف الخلوية داخل الجسم وانقسام الخلايا، كما أنها ضرورية لتحسين عملية الهضم وتعزيز الجهاز الهضمي والعصبي والعديد من الفوائد الأخرى المختلفة.

5. مفيدة للخصوبة

إن تناول كبدة الدجاج يعمل على تعزيز الخصوبة وبالأخص لدى المرأة، وذلك بسبب المغذيات العديدة التي تحتويها.

المصدر هيلثى لاين

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