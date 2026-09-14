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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"الزراعة" تطلق برنامجاً تدريبياً لـ 80 من مهندسي البساتين بالمحافظات حول "التكنولوجيا الحديثة في إنشاء وإدارة الصوب الزراعية

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
شيماء مجدي


أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا تحت عنوان "التكنولوجيا الحديثة في إنشاء وإدارة الصوب الزراعية"، شارك فيه نحو 80 متدربًا من مديري إدارات البساتين بمديريات الزراعة بالمحافظات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التوسع في استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة ودعم الكوادر البشرية بالوزارة.
واستهدف البرنامج، الذي نظمته الإدارة المركزية للتدريب، تعزيز المهارات الفنية للمهندسين الزراعيين في إدارات البساتين عبر محاور رئيسية تشمل: الأسس الحديثة لتصميم الصوب الزراعية وتجهيزها، تطوير أنظمة الري الذكي والتسميد  لرفع كفاءة استخدام المياه والمخصبات، إضافة الى التقنيات التكنولوجية الحديثة، داخل الصوب لضمان أعلى إنتاجية على مدار العام، وآليات تطبيق المعايير الدولية لرفع جودة المحاصيل وزيادة معدلات التصدير للخارج.

ومن جانبه، نقل اللواء دكتور أيمن مطر مستشار وزير الزراعة للتدريب، تحيات الوزير إلى المشاركين، موضحًا أن هذا البرنامج يمثل خطوة أساسية ضمن رؤية الوزارة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مؤكدا أن التحول نحو التكنولوجيا الحديثة ونظام الزراعات المحمية ضمن استراتيجيات لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تُسهم الصوب الحديثة في تعظيم إنتاجية الوحدة من الأرض والمياه، وتتيح تقديم منتج زراعي مطابق لمواصفات الجودة العالمية مما يفتح آفاقاً جديدة أمام الصادرات المصرية في الأسواق الدولية.

تقديم البرامج المتخصصة


وأكد الاستمرار في تقديم البرامج المتخصصة التي تضمن نقل الخبرات والتطبيقات العملية للمهندسين الزراعيين والعاملين في المجال.

وزارة الزراعة التكنولوجيا الصوب الزراعية مديريات الزراعة المحافظات

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