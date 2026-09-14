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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في عيد الفلاح.. 35 مزارعًا بالأقصر على منصة التكريم.. والمحافظ: دعمكم استثمار في مستقبل الزراعة

احتفالية عيد الفلاح بالاقصر
احتفالية عيد الفلاح بالاقصر
شمس يونس

شهد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، احتفالية «يوم الفلاح» التي نظمتها النقابة العامة للفلاحين وصغار المزارعين بالأقصر، بقاعة المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة الأقصر، تقديرًا لدور الفلاح المصري في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي، والاحتفاء بجهوده المتواصلة في خدمة الأرض والإنتاج الزراعي.

وأقيمت الاحتفالية تحت رعاية علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتعاون بين مديرية الزراعة بالأقصر والبنك الزراعي المصري .

وتأتي الاحتفالية تزامنًا مع الاحتفال بعيد الفلاح المصري الـ74، الذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، تخليدًا لذكرى صدور قانون الإصلاح الزراعي عام 1952، والذي مثّل محطة مهمة في تاريخ الزراعة المصرية وإعادة تنظيم ملكية الأراضي الزراعية ودعم صغار المزارعين.

وشهد برنامج الاحتفالية، الذي انطلق في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبتها كلمة ترحيبية بالحضور، وفقرة فنية قدمتها مدرسة الراهبات الفرنسيسيكانيات، إلى جانب كلمات ممثلي وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري وقطاع الأقصر، ونقابة الفلاحين، والأزهر والكنيسة ، قبل اختتام الفعاليات بتكريم المزارعين المتميزين.

وشهدت الفعاليات تكريم 35 مزارعًا من أبناء مراكز ومدن الأقصر، تقديرًا لجهودهم ودورهم في العمل الزراعي، حيث شملت قائمة المكرمين مزارعين من بندر الأقصر، وأرمنت، والقرنة، والبياضية، والطود، والزينية، وإسنا، في رسالة تقدير وعرفان بما يقدمونه من جهد متواصل في خدمة القطاع الزراعي والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأكد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، أن الاحتفال بعيد الفلاح يجسد تقدير الدولة للدور الحيوي الذي يقوم به المزارعون، مشيرًا إلى أن الزراعة تمثل أحد المقومات الأساسية للتنمية والاستقرار، وأن دعم المزارعين والارتقاء بقدراتهم يمثلان استثمارًا مباشرًا في مستقبل الزراعة المصرية، وتعزيزًا لقدرة القطاع على مواجهة التحديات وتحقيق المزيد من الإنتاجية والأمن الغذائي.

وأشار محافظ الأقصر إلى أن الدولة تواصل جهودها لدعم المزارعين من خلال تطوير منظومة الري، وتحديث الخدمات الزراعية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا والرقمنة، وتوفير سبل الدعم اللازمة للقطاع الزراعي، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة الفلاح وتعزيز الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى أنه يجب على كافة المزارعين الذين استصلحوا مساحات جديدة من الأراضي للزراعة ولم يقوموا بتقنين أوضاعهم التوجه إلى أقرب مركز تكنولوجي وسرعة استيفاء إجراءات تقنين أوضاعهم.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد فؤاد وكيل وزاره الزراعه بالاقصر والدكتور طارق لطفي مدير طب البيطري، والدكتور محمد محي الدين نقيب الزراعيين، وخالد حرزالله نقيب الفلاحين بالأقصر، وعلى برعى رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بمحافظة الأقصر إلى جانب وكلاء الوزارات ، ومسؤولي محطة البحوث الزراعية بالمطاعنة، ومصانع سكر أرمنت، ومصانع سكر قوص، والبنك الزراعي المصري بالأقصر، ومديري الإدارات الزراعية بالمراكز والمدن وعدد من قيادات القطاع المصرفي والشركات، وعدد كبير من المزارعين ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وممثلى مديرية الأوقاف والكنيسة بالمحافظة.

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