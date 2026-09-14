سبتمبر الذهبي والأزرق.. أورام الأقصر تطلق سلسلة ندوات للتوعية بالكشف المبكر

أعلنت مستشفيات «شفاء الأورمان» لعلاج الأورام السرطانية بالمجان في محافظة الأقصر، عن إطلاق سلسلة متكاملة من الفعاليات والأنشطة التوعوية والتثقيفية خلال شهر سبتمبر الجاري، وذلك تزامناً مع شهر التوعية العالمي بسرطان الأطفال وسرطان البروستاتا.

وتستهدف هذه الحملات مختلف الفئات العمرية والمجتمعية، وذلك بهدف رفع التوعية بأهمية التشخيص المبكر لسرطان الأطفال والبروستاتا، واستعراض أحدث الأساليب العلاجية، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأسر المرضى خلال رحلة العلاج.

كثفت المستشفى حملات التوعية لشهري «سبتمبر الذهبي» المخصص للتوعية بسرطان الأطفال، و«سبتمبر الأزرق» المخصص للتوعية بسرطان البروستاتا وصحة الرجل، وذلك ضمن جهود المستشفى لنشر التوعية والكشف المبكر لزيادة فرص الشفاء والحد من المضاعفات.

من جهته، أوضح «محمود فؤاد»، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن إطلاق هذه الفعاليات يأتي إيماناً راسخاً من المستشفي بدورها المجتمعي والوقائي الذي لا يقل أهمية عن دورها العلاجي، حيث لا تقتصر رسالة المستشفى على تقديم العلاج فقط، بل تمتد لنشر التوعية الصحية في المجتمع.

وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إلى أن هذه المبادرات تهدف إلى نشر الثقافة الوقائية وبناء مجتمع واعي، وتأكيداً علي أهمية الكشف المبكر باعتباره الركيزة الأساسية لرفع نسب التعافي وتسهيل رحلة العلاج.