تطوير شامل للزراعات وشبكات الري بمنطقة الإسكان المتميز بالعلمين الجديدة| صور

تتواصل جهود جهاز مدينة العلمين الجديدة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين جودة المسطحات الخضراء بمختلف المناطق.

وتابع المهندس ماجد بغدادي، مدير إدارة الزراعة، أعمال إحلال وتجديد التربة وتنفيذ الزراعات والمسطحات الخضراء، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة شبكات الري وتنفيذ شبكات ري حديثة تتواءم مع طبيعة ومتطلبات المشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة، بما يساهم في الحفاظ على الزراعات ورفع كفاءة المساحات الخضراء.

وتشمل الأعمال رفع كفاءة الزراعات والمساحات الخضراء بمنطقة الإسكان المتميز، بما يعزز من المظهر الحضاري للمنطقة ويتناسب مع الطابع العمراني المتميز لمدينة العلمين الجديدة، في إطار حرص جهاز المدينة على توفير بيئة حضارية ومستدامة تواكب حجم المشروعات والتنمية التي تشهدها المدينة.

وأكد المهندس عبد العزيز سليمان، نائب رئيس الجهاز، أهمية استمرار أعمال المتابعة الدورية ورفع كفاءة المسطحات الخضراء وشبكات الري، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمترددين عليها.

