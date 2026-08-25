مدينة زويل.. ريادة علمية تُحول المعرفة إلى اقتصاد

تولي مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا اهتماماً خاصاً بجودة التعليم والبحث العلمي، وتحويل المعرفة إلى منتج حقيقي تحتاجه السوق المحلية والعالمية، وذلك من خلال الاعتماد على البحث التطبيقي وإنتاج الأبحاث العلمية التي تُساهم في زيادة الإنتاج المعرفي.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور وائل عقل، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، أهمية تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات حقيقية لتسويقها والاستفادة منها، مشيرًا إلى أن الكثير من الشركات العالمية والدول ركزت فيها جيدًا لتحقيق هذه الاستفادة.

وأضاف، عقل، خلال لقاء مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج “مساء جديد”، المذاع على قناة المحور، أنه عند تصميم مدينة زويل، روعي في المخطط ركيزة أساسية اسمها وادي العلوم والتكنولوجيا، مؤكدًا أهمية تحويل المعرفة إلى اقتصاد من خلال تطويعها وتحويلها لمنتج تحتاجه السوق.

وأشار الرئيس التنفيذي لمدينة زويل إلى أن هذا الوادي يتعامل مع الباحثين من ناحية ومع السوق من ناحية أخرى، موضحًا أنه همزة وصل للتعامل مع متطلبات السوق والإمكانيات الموجودة لدى الباحثين لتطوير هذه الأبحاث وتحويلها إلى منتجات لتسويقها.

طريق متكامل يجمع التعليم والمراكز البحثية

وأكد الدكتور وائل عقل، أن الدكتور أحمد زويل كان غرضه الأساسي من إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا إنشاء طريق متكامل يجمع ما بين التعليم والمراكز البحثية ووداي للعلوم التكنولوجيا

وأشار، إلى أن هذا يهدف إلى إنشاء جيل جديد قادر على أن يتواجد في السوق المحلية والعالمية بكفاءة ونجاح، وأبحاث تزود رصيد مصر من الإنتاج المعرفي.

منصة متكاملة

وأوضح الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، أن المدينة صممت لتكون منصة متكاملة تخرج طلابًا وأساتذة ودكاترة ورواد أعمال ومواطنين صالحين عندهم صفات طيبة وانتماء كبير للوطن.