قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دخول الدفعة 264 من شاحنات المساعدات إلي الفلسطينيين بقطاع غزة
مصر تتجاوز إسبانيا وفرنسا وكرواتيا وصربيا في ترتيب ميداليات دورة ألعاب البحر المتوسط بإيطاليا
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
محافظ البحر الأحمر يسلم عقود ومفاتيح 52 وحدة سكنية كاملة التشطيب للأرامل والمطلقات
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 25 أغسطس.. عيار 21 بكام؟
8 شهداء جدد..قوات الاحتلال تواصل مجازها ضد الفلسطينيين
بعد تراجعها بأكثر من 2%.. أسعار النفط ترتفع مرة أخرى
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026
24 مصابًا في حادث تصادم سيارة عمال وسيارة ملاكي بالإسماعيلية
15 % في سبتمبر.. هل تطبق زيادة الإيجار القديم على المحلات؟
إصابة 41 شخصا وتضرر 300 منزل جراء إعصار ضرب جنوب غرب فرنسا
فضل الصلاة على النبي يوم المولد النبوي.. معجزات ربانية هتغير حياتك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مدينة زويل.. ريادة علمية تُحول المعرفة إلى اقتصاد

مدينة زويل
مدينة زويل
محمود زيدان

تولي مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا اهتماماً خاصاً بجودة التعليم والبحث العلمي، وتحويل المعرفة إلى منتج حقيقي تحتاجه السوق المحلية والعالمية، وذلك من خلال الاعتماد على البحث التطبيقي وإنتاج الأبحاث العلمية التي تُساهم في زيادة الإنتاج المعرفي.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور وائل عقل، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، أهمية تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات حقيقية لتسويقها والاستفادة منها، مشيرًا إلى أن الكثير من الشركات العالمية والدول ركزت فيها جيدًا لتحقيق هذه الاستفادة.

وأضاف، عقل، خلال لقاء مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج “مساء جديد”، المذاع على قناة المحور، أنه عند تصميم مدينة زويل، روعي في المخطط ركيزة أساسية اسمها وادي العلوم والتكنولوجيا، مؤكدًا أهمية تحويل المعرفة إلى اقتصاد من خلال تطويعها وتحويلها لمنتج تحتاجه السوق.

وأشار الرئيس التنفيذي لمدينة زويل إلى أن هذا الوادي يتعامل مع الباحثين من ناحية ومع السوق من ناحية أخرى، موضحًا أنه همزة وصل للتعامل مع متطلبات السوق والإمكانيات الموجودة لدى الباحثين لتطوير هذه الأبحاث وتحويلها إلى منتجات لتسويقها.

طريق متكامل يجمع التعليم والمراكز البحثية

وأكد الدكتور وائل عقل، أن الدكتور أحمد زويل كان غرضه الأساسي من إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا إنشاء طريق متكامل يجمع ما بين التعليم والمراكز البحثية ووداي للعلوم التكنولوجيا

وأشار، إلى أن هذا يهدف إلى إنشاء جيل جديد قادر على أن يتواجد في السوق المحلية والعالمية بكفاءة ونجاح، وأبحاث تزود رصيد مصر من الإنتاج المعرفي.

منصة متكاملة

وأوضح الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، أن المدينة صممت لتكون منصة متكاملة تخرج طلابًا وأساتذة ودكاترة ورواد أعمال ومواطنين صالحين عندهم صفات طيبة وانتماء كبير للوطن.

مدينة زويل اقتصاد المعرفة الأبحاث العلمية البحث العلمي التطبيقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

الجنيه الذهب يفاجئ المصريين بقفزة جديدة.. ارتفع 5480 جنيها مرة واحدة

الضحية

استدرجاه بحجة شراء سيارته .. تفاصيل مقتل سائق سفاري ودفن جثمانه بالصحراء في الفيوم

مشاجرة

واقعة "السوبليكس".. تفاصيل تدخل سيدة للدفاع عن زوجها خلال مشاجرة بالقليوبية

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

شريف عامر

حقيقة استبعاد الإعلامى شريف عامر من القيد بنقابة الصحفيين.. خاص

شواطئ حيفا

عينات مياه البحر تثير الرعب.. طوارئ في إسرائيل ومنع السباحة بشواطئ حيفا

الكهرباء

الحبس والغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبات صارمة لمخالفات الكهرباء وسرقة التيار

حالة الطقس

موجات حر استثنائية تضرب البلاد الفترة المقبلة.. تحذير عاجل من مركز المناخ

ترشيحاتنا

النائب سعيد العماري

نائب يكشف تفاصيل إنشاء مدرسة متخصصة للمياه بسيناء

محمد أبو العلا

العربي الناصري: توجيهات الرئيس السيسي في واقعة «جلوبال» انتصار لحقوق المواطن

مجلس النواب

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بشأن واقعة مدرسة جلوبال تؤكد أن حماية المواطنين أولوية

بالصور

خطوة بخطوة.. طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن

طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن..
طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن..
طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن..

جلسة تصوير كاملة لابنة ليلى زاهر وهشام جمال بعد استقبالها.. تعرف على اسمها

ابنة ليلي احمد زاهر
ابنة ليلي احمد زاهر
ابنة ليلي احمد زاهر

الصين تطلق أوسع حملة استدعاء للسيارات .. تحديثات برمجية بسبب مقابض الأبواب

مقابض الأبواب
مقابض الأبواب
مقابض الأبواب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 يهدد آفاق السلام

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : شارع إبراهيم باشا بالكوربة .. ذاكرة تاريخية تستعيد رونقها في الجمهورية الجديدة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات الشورى الأسرية

المزيد