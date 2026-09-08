250 شركة من 50 دولة في العلمين.. معرض الطيران والفضاء يضع مصر على طريق التحول لمركز إقليمي لصيانة الطائرات

تتجه أنظار مجتمع الطيران والفضاء العالمي إلى مدينة العلمين الجديدة، مع انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء «EIAS 2026»، بمشاركة أكثر من 250 عارضًا من 50 دولة، وأكثر من 100 طائرة، وتنفيذ أكثر من 50 عرضًا جويًا، وسط حضور متوقع لنحو 12 ألف زائر.

لكن بعيدًا عن العروض الجوية وحجم المشاركة الدولية، يطرح المعرض سؤالًا اقتصاديًا أكثر أهمية: ماذا تريد مصر أن تحصد من هذا الحشد العالمي؟

فالهدف لا يقتصر على تنظيم فعالية دولية كبرى، وإنما يمتد إلى فتح المجال أمام الشراكات والاستثمارات، ونقل التكنولوجيا والخبرات، وتعزيز قدرات التصنيع المحلية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لخدمات الطيران والفضاء، بما يفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات المصرية.

جذب الاستثمارات الأجنبية.. من المشاركة إلى المشروعات

يمثل وجود أكثر من 250 شركة من 50 دولة فرصة لمصر لعرض إمكاناتها الاستثمارية أمام الشركات العالمية، خصوصًا أن المعرض يستهدف الربط بين المؤسسات العاملة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع في أفريقيا والشرق الأوسط.

وهنا يصبح المعيار الحقيقي لنجاح الحدث هو قدرة مصر على تحويل الحضور الدولي إلى شراكات واتفاقيات ومشروعات إنتاجية، وليس فقط عدد الشركات المشاركة.

وتزداد أهمية ذلك في ظل تصريحات رسمية أكدت أن المعرض يفتح آفاقًا جديدة للشراكات والاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة.

من سوق للطائرات إلى قاعدة للتصنيع

أحد أهم المكاسب التي يمكن أن تستهدفها مصر يتمثل في الانتقال تدريجيًا من كونها سوقًا لشراء وتشغيل الطائرات إلى المشاركة بصورة أكبر في سلاسل القيمة العالمية لصناعة الطيران.

ولا يعني ذلك بالضرورة تصنيع طائرة كاملة، وإنما توطين حلقات محددة ذات قيمة مضافة، مثل تصنيع بعض المكونات، والإلكترونيات، والبرمجيات، والأنظمة الهندسية، والخدمات الفنية واللوجستية.

وتبرز مشاركة الهيئة العربية للتصنيع في المعرض لعرض قدراتها في الصناعات الجوية والدفاعية، وتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، باعتبارها نموذجًا لما يمكن أن تستفيد منه الصناعة المصرية من هذا التجمع الدولي.

نقل التكنولوجيا.. الاستثمار في المعرفة

الحضور الدولي لا يحمل معه رؤوس الأموال فقط، وإنما يفتح الباب أمام نقل المعرفة والخبرات والتكنولوجيا.

ويتيح تجمع الشركات والمؤسسات المتخصصة فرصًا للتعرف على أحدث التقنيات المستخدمة في الطيران والفضاء، وهو أحد الأهداف المعلنة للمعرض، إلى جانب تبادل الخبرات بين المشاركين.

وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة بالنسبة لمصر، لأنها تربط بين الاستثمار الأجنبي وتطوير القدرات المحلية، سواء في مجالات الهندسة أو البرمجيات أو الإلكترونيات أو التصنيع أو الصيانة.

MRO.. هل تتحول مصر إلى مركز إقليمي لصيانة الطائرات؟

ربما يكون قطاع الصيانة والإصلاح والعمرة «MRO» من أكثر المجالات التي تحمل فرصة اقتصادية مباشرة لمصر.

فموقع مصر الجغرافي، وقربها من أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، يسمحان باستهداف تحويل البلاد إلى مركز إقليمي لخدمات صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات.

وتحقيق ذلك يمكن أن يحمل مكاسب مزدوجة؛ فمن ناحية يقلل الاعتماد على إرسال الطائرات إلى مراكز صيانة خارجية، ومن ناحية أخرى يفتح الباب أمام استقبال طائرات أجنبية لإجراء أعمال الصيانة والإصلاح داخل مصر.

وبالتالي يمكن أن يتحول القطاع من بند تكلفة على شركات الطيران المصرية إلى نشاط خدمي قابل للتصدير وجذب العملة الأجنبية.

العملة الأجنبية.. مكسب يتجاوز الاستثمار

الأثر الاقتصادي المحتمل للمعرض لا يتوقف عند جذب استثمارات جديدة.

فتوطين خدمات الطيران والصيانة والهندسة والتدريب يمكن أن يساعد على تقليل الإنفاق على بعض الخدمات التي يتم الحصول عليها من الخارج، بينما يتيح تصدير هذه الخدمات إلى أسواق أفريقية وعربية تحقيق إيرادات جديدة بالعملة الأجنبية.

وهنا تظهر أهمية بناء صناعة متكاملة بدلًا من الاكتفاء باستيراد الطائرات والمعدات والخدمات المرتبطة بها.

أفريقيا.. سوق التوسع خارج الحدود

تضع مصر نفسها من خلال المعرض في موقع جغرافي يسمح لها باستهداف سوقين رئيسيين هما أفريقيا والشرق الأوسط.

والفرصة لا تقتصر على بيع المنتجات، وإنما تمتد إلى تصدير الخدمات، مثل الصيانة والتدريب والاستشارات الهندسية والخدمات الفنية واللوجستية.

ومن شأن نجاح مصر في بناء قاعدة إقليمية لهذه الخدمات أن يحولها من مجرد سوق محلية إلى منصة لخدمة أسواق مجاورة ذات احتياجات متزايدة في قطاع الطيران.

الشركات الصغيرة والمتوسطة.. الحلقة الأهم في سلاسل التوريد

أحد الاختبارات المهمة للمعرض سيكون مدى استفادة الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة من الحضور العالمي.

فبدلًا من اقتصار العائد على الشركات الكبرى، يمكن أن يمثل المعرض فرصة أمام الشركات المحلية للدخول في سلاسل توريد شركات الطيران العالمية، من خلال تصنيع مكونات محددة أو تقديم خدمات في البرمجيات والإلكترونيات والهندسة واللوجستيات.

وهذا النوع من الاندماج يمكن أن يحقق أثرًا اقتصاديًا أكثر استدامة من الاستثمارات المنفردة، لأنه يخلق علاقات طويلة الأجل بين الشركات المصرية ونظيراتها العالمية.

فرص عمل عالية المهارة

توطين صناعة الطيران والفضاء لا يعني فقط زيادة حجم الاستثمارات، وإنما خلق طلب على عمالة ذات مهارات مرتفعة.

وتشمل المجالات المستفيدة الهندسة، والبرمجيات، والإلكترونيات، والصيانة، والتصنيع، والبحث والتطوير، والخدمات اللوجستية والتدريب.

ومن ثم يمكن أن يصبح المعرض جزءًا من مسار أوسع لبناء قاعدة من الكوادر المصرية القادرة على العمل في الصناعات التكنولوجية المتقدمة.

مطار العلمين.. من مستضيف للمعرض إلى محرك للنمو

لا تنفصل المكاسب الاقتصادية للمعرض عن التطور الذي يشهده مطار العلمين الدولي نفسه.

ووفق بيانات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ارتفع عدد الركاب بالمطار إلى نحو 266.6 ألف راكب خلال 2026، مقابل 169.5 ألف راكب في 2025، بنسبة نمو بلغت 57%، كما ارتفع عدد الرحلات الجوية إلى نحو 3.19 ألف رحلة مقابل 2.54 ألف رحلة، بزيادة تقارب 26%.

كما ارتفع عدد شركات الطيران العاملة بالمطار إلى 15 شركة، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 26 شركة بنهاية موسم صيف 2026.

وتعطي هذه الأرقام المعرض بعدًا إضافيًا؛ إذ يمكن أن تستفيد مصر من الحدث في الترويج لمطار العلمين باعتباره بوابة جوية للساحل الشمالي ومركزًا قادرًا على استضافة المزيد من الفعاليات الدولية.

السياحة.. عائد إضافي للحدث

كلما ارتفع عدد المشاركين والوفود والشركات العالمية، زاد الأثر غير المباشر على القطاعات المرتبطة بالسياحة.

ويشمل ذلك الفنادق، والنقل، والمطاعم، والخدمات، وتنظيم الفعاليات، إلى جانب الترويج لمدينة العلمين والساحل الشمالي باعتبارهما مقصدًا قادرًا على استضافة فعاليات أعمال دولية.

وبالتالي لا يصبح العائد من المعرض محصورًا في قطاع الطيران، وإنما يمتد إلى السياحة والخدمات والنقل والضيافة.

الفضاء.. سوق تكنولوجية جديدة

وجود قطاع الفضاء ضمن المعرض يضيف بعدًا اقتصاديًا آخر، خصوصًا مع استعراض وكالة الفضاء المصرية لقدراتها في تكنولوجيا الأقمار الصناعية، بداية من تصميم وتطوير التكنولوجيا، مرورًا بتجميع الأقمار واختبارها وتشغيلها، وصولًا إلى معالجة البيانات الفضائية.

وتعرض الوكالة القمر الصناعي «مصر سات-2» كنموذج لاستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية في رصد الأرض ودعم التخطيط وإدارة الموارد.

وهذا يفتح الباب أمام النظر إلى صناعة الفضاء ليس باعتبارها قطاعًا تكنولوجيًا فقط، وإنما سوقًا مستقبلية للبيانات والخدمات والتطبيقات التكنولوجية.

خمسة مؤشرات للحكم على نجاح المعرض

في النهاية، لا ينبغي قياس نجاح معرض العلمين بعدد الشركات المشاركة فقط، وإنما يمكن تقييم مردوده الاقتصادي من خلال خمسة مؤشرات رئيسية:

أولًا: عدد الاتفاقيات الاستثمارية والشراكات التي يتم التوصل إليها.

ثانيًا: حجم المشروعات الجديدة التي يمكن جذبها إلى قطاعات الطيران والفضاء والصيانة والتصنيع.

ثالثًا: مدى دخول الشركات المصرية في سلاسل التوريد العالمية.

رابعًا: قدرة مصر على تطوير مركز إقليمي لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة والتدريب.

خامسًا: حجم الأسواق الخارجية التي يمكن الوصول إليها، خصوصًا في أفريقيا والشرق الأوسط.

المعرض.. اختبار لتحويل الحضور الدولي إلى اقتصاد حقيقي

وبذلك، يخرج معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء من إطار الفعاليات الاحتفالية إلى اختبار اقتصادي حقيقي لقدرة مصر على تحويل الحضور الدولي الكبير إلى استثمارات وشراكات ونقل تكنولوجيا وصناعة قابلة للتصدير.

فالقيمة الحقيقية للـ250 شركة القادمة من 50 دولة لن تقاس فقط بعدد الطائرات التي ستُعرض في سماء العلمين، وإنما بما يمكن أن يبقى على الأرض بعد انتهاء المعرض: مصانع جديدة، ومراكز صيانة، وشراكات تكنولوجية، وشركات مصرية داخل سلاسل التوريد العالمية، وأسواق تصديرية جديدة.

وهنا تحديدًا تكمن الرهانة الاقتصادية الأكبر لمصر من معرض العلمين للطيران والفضاء: تحويل موقع مصر الجغرافي وحجم سوقها وقاعدتها البشرية إلى مركز إقليمي لصناعة وخدمات الطيران والفضاء، وليس مجرد سوق لهذه الصناعة.