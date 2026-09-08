هل تظهر «سماسرة الشهادات» لاستغلال تجديد تراخيص الأطباء؟.. عبدالغفار يكشف آليات مواجهة التلاعب

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن نظام النقاط المرتبط بالتدريب والتطوير المهني المستمر للأطباء لا يستهدف مجرد احتساب عدد النقاط أو الشهادات التي يحصل عليها الطبيب، وإنما يركز بصورة أساسية على جودة الأنشطة التدريبية التي يشارك فيها ومدى إسهامها في رفع كفاءته المهنية.

جاء ذلك ردًا على تساؤل بشأن الأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية، والذين قد يواجهون ضغوطًا كبيرة في العمل تحول دون تفرغهم لمتابعة الدورات التدريبية، وما إذا كان ذلك قد يفتح الباب أمام ظهور سماسرة أو مراكز تدريب تجارية تستغل حاجة الأطباء إلى جمع النقاط المطلوبة.

وأوضح حسام خلال مداخلة في برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلامي شادي شاش وندى رضا، أن الأنشطة التي يشارك فيها الطبيب بالفعل، سواء من خلال عمله داخل المستشفى أو مشاركته في القوافل الطبية والأنشطة المرتبطة بالعلاج المجتمعي، يمكن أن تدخل ضمن الأنشطة المهنية التي يحصل عليها الطبيب، لكن بشرط أن تكون موثقة ومعتمدة.

وقال إن جوهر النظام لا يتمثل في «عد النقاط»، وإنما في ضمان جودة الأنشطة التي يحصل عليها الطبيب من خلالها، مشددًا على أن الاعتماد يمثل الآلية الأساسية لضمان ذلك.

وأشار إلى أن الأطباء يمارسون بالفعل العديد من الأنشطة التدريبية والمهنية، لكن جزءًا منها يتم بصورة غير معتمدة أو خارج إطار مؤسسي واضح، موضحًا أن النظام الجديد يستهدف توثيق هذه الأنشطة وإدخالها ضمن منظومة اعتماد رسمية.

وأكد أن اعتماد الأنشطة سيكون من خلال جهات مؤسسية معترف بها، مثل نقابة الأطباء، والمجلس الصحي المصري، والجامعات، إلى جانب الجمعيات العلمية المعتمدة.

وأوضح أن تعدد جهات الاعتماد والضوابط المنظمة للأنشطة يهدف إلى منع تحول النظام إلى مجرد وسيلة لجمع النقاط أو شراء الشهادات، والتأكد بدلًا من ذلك من أن الهدف الأساسي هو رفع كفاءة الطبيب بشكل حقيقي، ومن خلال تدريب معتمد ومؤسسي.