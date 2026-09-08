رشاد عبدالغني أميناً مساعداً لأمانة التجارة الداخلية والخارجية بمستقبل وطن

أصدر حزب مستقبل وطن قرارًا بتشكيل هيئة مكتب أمانة التجارة الداخلية والخارجية برئاسة محمود سعد الجارحي، وتضمن القرار إختيار رشاد عبدالغني أميناً مساعداً للأمانة المركزية للتجارة الداخلية والخارجية، وذلك ضمن حركة التغييرات التنظيمية الأخيرة التي أقرها الحزب بهدف تعزيز كفاءة الأداء ودعم هيكله التنظيمي على المستوى المركزي.

تشكيلات مستقبل وطن الجديدة

وعقب صدور القرار، أعرب رشاد عبدالغني عن بالغ اعتزازه الكبير بثقة حزب مستقبل وطن وقياداته، مؤكدًا أنه سيعمل بالتعاون مع زملائه في أمانة التجارة الداخلية والخارجية بقيادة محمود الجارحي على تنفيذ استراتيجية الحزب الداعمة للمواطنين في كافة المجالات، وتحقيق أهداف الحزب في دعم الدولة المصرية وبناء مستقبل أفضل.

وأكد عبدالغني، أنه سيكون حريصا خلال الفترة المقبلة على طرح وتنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية التي تستهدف دعم المواطنين وتلبية احتياجاتهم، بما يعزز من دور الحزب في خدمة المجتمع والتفاعل المباشر مع قضاياه، مشيرًا إلى أن العمل الحزبي الحقيقي يرتكز على التواصل المستمر مع المواطنين وتحويل الأفكار والمقترحات إلى مبادرات ملموسة تحقق أثرًا إيجابيًا في حياتهم.

وشدد رشاد عبدالغني على أن توليه هذه المسؤولية يمثل تكليفًا جديدًا يضاعف من حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه، مؤكدًا أنه سيعمل بكل جد وإخلاص لخدمة الوطن والمواطن، والمساهمة في دعم جهود الدولة المصرية، من خلال المشاركة الفاعلة في الملفات الاقتصادية والمجتمعية، والعمل على تقديم رؤى وحلول تسهم في تحقيق التنمية وتعزيز مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.