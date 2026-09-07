مستقبل وطن ينتفض لخدمة المواطنين.. سداد المصروفات الدراسية وقوافل طبية

عقدت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن اجتماعًا تنظيميًا مع أمناء الحزب وأمناء التنظيم بالمحافظات، لمناقشة عدد من القرارات ووضع خطة عمل الحزب خلال الفترة المقبلة، في إطار التنسيق المستمر بين الأمانة المركزية وقيادات الحزب بالمحافظات، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب, النائب أحمد دياب الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عاطف ناصر الأمين العام المساعد للحزب، والمهندس هشام أباظة الأمين العام المساعد للحزب، وعدد من الأمناء المركزيين، والأمناء المساعدين لأمانة التنظيم المركزية، فضلاً عن حضور أمناء الحزب والتنظيم في المحافظات كافة.

تنظيم منتدى برلماني لنواب الحزب

وخلال الاجتماع، أعلن النائب أحمد عبد الجواد، عن تنظيم منتدى برلماني لنواب الحزب، قبل بدء دور الانعقاد المقبل، فضلاً عن تكليف النواب بالتفاعل مع المواطنين وحل مشكلاتهم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ، بالإضافة لمجموعة من الفاعليات والمبادرات لدعم المواطنين، أبرزها: تكفل حزب مستقبل وطن بسداد المصروفات الدراسية كاملة لغير القادرين في جميع المراحل التعليمية من الابتدائي والإعدادي والثانوي على مستوى الجمهورية، وتنظيم قافلة طبية كبرى، مع توفير المستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية من الإسكندرية إلى أسوان، إلى جانب توفير سيارات مجهزة بالمستلزمات الطبية، وكذلك تنظيم فعاليات لتجهيز وزواج 1500 عروسة بواقع 50 عروسة في كل محافظة، بالإضافة إلى توفير الأدوات والمستلزمات الزراعية لـ100 مزارع في كل محافظة.

تفعيل دور النواب والتواصل المباشر مع المواطنين

كما أكد على ضرورة تفعيل دور النواب والتواصل المباشر مع المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم بالتنسيق الفعلي مع المحافظين والمسؤولين، والاستماع إلى احتياجات الشارع ونبض المواطنين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الأسر.

من جانبه، قال النائب حسام الخولي إن واجب الحزب هو خدمة البلد والوقوف إلى جانب المواطن ومساندته، إلى جانب القيام بدور فاعل في توصيل الرسالة الصحيحة للمواطنين بما يعكس جهود الدولة والحزب في خدمة المجتمع.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بخطة عمل الحزب خلال الفترة المقبلة، وآليات تعزيز التواصل مع المواطنين وتفعيل دور أمانات الحزب والهيئات البرلمانية بالمحافظات، بما يسهم في دعم جهود الحزب في خدمة المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم.