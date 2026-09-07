مستقبل وطن يعلن إعادة تشكيل عدد من الأمانات المركزية

أعلن حزب مستقبل وطن عن التشكيلات التنظيمية لهيئات مكاتب عدد من الأمانات المركزية، في إطار استكمال الهيكل التنظيمي للحزب وتعزيز أداء الأمانات المتخصصة خلال المرحلة المقبلة.

تشكيل أمانات مستقبل وطن

وشملت التشكيلات الجديدة أمانة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب طارق شكري، وأمانة العمل الأهلي برئاسة النائب نادر الداجن، إلى جانب أمانة الصناعة برئاسة المهندس محمد السلاب.

كما تضمنت التغييرات تولي النائب محمود حسين رئاسة أمانة المصريين بالخارج، والنائبة نورا علي رئاسة أمانة شئون السياحة والآثار، فيما تولى محمود الجارحي رئاسة أمانة التجارة الداخلية والخارجية.

إعادة ترتيب وتطوير الهيكل التنظيمي

وشملت التشكيلات كذلك أمانة المتابعة برئاسة أحمد حلمي نويصر، وذلك ضمن حزمة التغييرات التنظيمية التي يستهدف من خلالها الحزب دعم العمل المؤسسي ورفع كفاءة الأداء داخل الأمانات المركزية.

وتأتي هذه التشكيلات في سياق إعادة ترتيب وتطوير الهيكل التنظيمي لحزب مستقبل وطن، بما يدعم اختصاصات الأمانات المختلفة ويعزز قدرتها على تنفيذ خطط الحزب خلال الفترة المقبلة.