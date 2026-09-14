اشتروا منه عبر السوشيال ميديا.. الزراعة تكشف مفاجأة بشأن القمح الروسي 999

نجحت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي في توجيه ضربة جديدة لسوق التقاوي المخالفة، عبر ضبط شركة وهمية تروج لصنف قمح غير مسجل رسمياً يُدعى تجارياً "القمح الروسي 999" عبر منصات التواصل الاجتماعي، تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومكافحة صور الغش التجاري لحماية الأمن الغذائي والمزارع المصري.

وأوضح الدكتور أمجد ريحان، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، أن العملية جاءت عقب رصد ومتابعة دقيقة لأنشطة الشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحرك فريق ميداني بقيادة مدير عام الاعتماد حسن جمعة، وبمشاركة مدير إدارة البحيرة أحمد فهمي صالح، ومدير إدارة المنصورة المهندس محمد عبد الغني، بالتنسيق مع أفراد الرقابة المعنيين.

وأضاف أنه تم تحديد موقع الشركة واستدراج القائمين عليها بطلب كميات من الصنف المخالف، مما مكن الفريق من مداهمة المقر وضبط الشحنات بداخله، مع اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد المخالفين.

وأهابت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمزارعين وجموع المواطنين عدم التعامل مع الإعلانات المضللة على منصات التواصل الاجتماعي والتي تسوق لتقاوي مجهولة المصدر.

وأكدت الوزارة على ضرورة شراء التقاوي من المنافذ والمنافذ المعتمدة والشركات المرخصة، فقط لضمان سلامة المحاصيل الاستراتيجية والجودة الإنتاجية، مشددة على استمرار حملاتها الرقابية للتعامل بكل حزم مع كل ما يمس القطاع الزراعي والأمن الغذائي القومي.