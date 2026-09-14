الزراعة: لجنة مبيدات الآفات تصدر 2245 موافقة وشهادة وافراجا جمركيا خلال أغسطس

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن جهود وأنشطة لجنة مبيدات الآفات الزراعية خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك في إطار دعم منظومة الإنتاج الزراعي والحفاظ على جودة المحاصيل وسلامة البيئة والصحة العامة، حيث بلغ إجمالي الإصدارات الصادرة خلال الشهر 2245 إصدارا، تنوعت بين الموافقات الفنية والإجراءات التنظيمية والشهادات المختلفة.

وأكدت الدكتورة هالة أبو يوسف رئيس اللجنة، على استمرار تنفيذ خطط تطوير منظومة تداول المبيدات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية.

وأشارت رئيس اللجنة، الى تصدر الموافقات الفنية للاستيراد القائمة بعدد 492 موافقة، تلتها البطاقات الاستدلالية بعدد 459 بطاقة، ثم الإفراجات الجمركية بإجمالي 416 إفراجا.

واوضحت ان الإصدارات، قد شملت 264 شهادة تأهيل لمطبقي المبيدات، و258 شهادة لاجتياز التقييم الحيوي، إلى جانب إصدار 135 شهادة تسجيل، و92 تصريح تداول، و81 شهادة تدريب للعاملين في مجال المبيدات، فضلًا عن 21 إصدارًا بنظام الاستخدامات الخاصة (Off-label).

وفيما يتعلق بدعم الفئات المستهدفة، أكدت أبويوسف تنفيذ 15 برنامجا لتدريب المرأة الريفية، بالإضافة إلى 8 إصدارات مرتبطة بأنشطة متخصصة، وترخيص تشغيل 4 مصانع، بما يعكس التوسع في دعم القدرات الإنتاجية وتعزيز الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة.