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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير تعليم مطروح يتفقد مدارس النجيلة ويزف بشرى لطالبات دوار السبع

خالى تفقد وكيل الوزارة لمدارس النجيلة
خالى تفقد وكيل الوزارة لمدارس النجيلة
ايمن محمود

 تابع المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح اليوم الاثنين انتظام سير العملية التعليمية في يومها الثاني بمدارس إدارة النجيلة التعليمية غرب المحافظة وذلك في إطار المتابعات الميدانية لبداية العام الدراسي وذلك في ضوء تكليفات  الأستاذ محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم وتنفيذا لتوجيهات  اللواء  محمد الزملوط قائد الأقليم.

جاء ذلك بحضور  أحمد فتح الباب مدير الإدارة والحاج فتحي بوعبيسيي نائب رئيس مجلس أمناء المحافظة ووليد عليوة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

انتظام الدراسة 

وشملت جولة "الرشيدي" تفقد انتظام الدراسة بمدارس عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي ودوار السبع الابتدائية والإعدادية وزاوية الجرارة الابتدائية والإعدادية حيث اطمأن على انتظام طابور الصباح وتوزيع الجداول الدراسية وحضور الطلاب والمعلمين وتوافر الكتب الدراسية.

 وخلال تفقده الفصول الدراسية نصح مدير المديرية الطلاب بضرورة المذاكرة وتحصيل الدروس أولا بأول والجد والاجتهاد في طلب العلم لتحقيق طموحاتهم العلمية في المستقبل

صقل المهارات

 وأكد على ضرورة الاهتمام بصقل مهارات القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية وتفعيل البرامج العلاجية داخل الفصول لرفع مستوى التحصيل الدراسي كونه يمثل حجر الأساس لبناء طالب متميز علميا.

فصل لطالبات دوار السبع 

وأجرى وكيل الوزارة حوارا أبويا مع طالبات مدرسة دوار السبع الإعدادية استمع خلاله لطلباتهن حيث وجه بتوفير كافة سبل الدعم لهن ووعد بفتح فصل ثانوي عام بالمدرسة العام الدراسي القادم لاستكمال تعليمهن دون عناء التنقل لمدينة النجيلة

و في ختام جولته التفقدية أشاد المهندس الرشيدي بجهود إدارة النجيلة ومديري المدارس في تحقيق الانضباط والالتزام مع انطلاق العام الدراسي الجديد مؤكداً استمرار جولاتها الميدانية بكافة الادارات التعليمية لضمان انتظام الدراسة بجميع مدارس المحافظة.

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