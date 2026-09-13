مرسى مطروح.. إزالة الإشغالات والأكشاك المخالفة أمام أسوار المدارس

أعلن اللواء محمد رجب رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح عن قيام حملة مكبرة لازالة كافة أنواع اشغالات الطريق المخالفة ورفع مستوى النظافة العامة أمام أسوار ومحيط المدارس تحت إشراف نواب رئيس المدينة وإدارة الاشغالات وقوة من قسم شرطة المرافق ، حرصا على توفير سبل الراحة لابنائنا الطلاب وانتظام سير العملية التعليمية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، طبقا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح .

رفع الاشغالات

وأوضح رئيس مدينة مرسي مطروح بأن الحملة المكبرة قامت برفع ومصادرة وازالة كافة انواع اشغالات الطريق والاكشاك الغير مرخصة المحيطة بالمدارس والتحفظ علي عربات كارو لفريزة الخردة ، لتهيئة الأجواء لأبنائنا الطلاب والطالبات مع انطلاق العام الدراسي الجديد بمدارس المدينة .

وأشار اللواء محمد رجب الي ازالة كافة انواع الاشغالات من امام اسوار المدارس وتطبيق القانون على الجميع بدون استثناء، وعلي كل يقوم باشغال الطريق والارصفة بدون وجه حق، مع استمرار الحملات المكبرة لفرض الانضباط بالشارع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية.

رفع كفاءة المدارس

وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح بأن تم رفع كفاءة عدد من المدراس للملاعب الترابية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد ، وقص وتقليم الاشجار داخل أسوار المدرسة ، بالإضافة إلى اعمال التجميل والتشجير بنطاق مدارس المدينة والقري لظهور المنشآت التعليمية في ابهي صورها بالتنسيق مع إدارة مرسي مطروح التعليمية .

وفي نفس السياق تابع اللواء محمد رجب رئيس مدينة مرسي مطروح انتظام الدراسة بمدارس القري والمركز ، من خلال المرور الميداني لنواب رئيس المدينة بمدارس المدينة وقرى غرب وشرق ، للوقوف علي بدأ العام الدراسي واستقبال الطلاب، والتأكد من توزيع الكتب المدرسية علي الطلبة بالمدارس قبل العام الدراسي الجديد لتوفير بيئة تعليمية آمنة مع بدء العام الدراسى.

وتأتى هذه الجهود تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح بتكثيف المتابعة الميدانية على المدارس بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بما يضمن انتظام الدراسة تليق بأبنائنا الطلاب .