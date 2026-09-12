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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

العام الدراسي الجديد.. تعليم مطروح: 906 مدارس جاهزة لاستقبال 192325 طالبا غد

طلاب مطروح
طلاب مطروح
ايمن محمود

أعلن المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، جاهزية جميع المدارس والبالغ عددها 906 مدارس فى مختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، لاستقبال 192325 طالبا وطالبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد صباح غدا الأحد.

توفير المناخ المناسب 

وأكد وكيل الوزارة حرص تعليم مطروح على تهيئة المناخ المناسب  واستعداد المدارس لبدء الدراسة من خلال الانتهاء من أعمال تشجير وتجميل الافنية ودهان الفصول الدراسية وتنظيم استلام الطلاب للكتب الدراسية داخل الفصول وذلك في سبيل تحقيق انطلاقة متميزة للعام الدراسي بالمؤسسات التعليمية  وذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ مطروح اللواء  محمد الزملوط محافظ مطروح ووفق تعليمات الأستاذ محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم.

وأشار أنه تم عقد عدة اجتماعات موسعة مع مديرى الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية والأنشطة خلال المرحلة الماضية لمناقشة الاستعدادات النهائية ومدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب.

وأكد الرشيدي أن المديرية حريصة على مواصلة تفعيل الأنشطة التربوية بالإدارات التعليمية لاكتشاف وصقل المواهب الطلابية وتحقيق أقصى استثمار ممكن لطاقات الطلاب.

وأضاف مدير المديرية أنه سيتم مواصلة تفعيل المشاركة المجتمعية بالتعاون مع مجالس الأمناء الذى يعد أحد الركائز الأساسية فى دعم العملية التعليمية وكذلك رعاية وتنمية مهارات الطلاب الموهوبين فى شتى المجالات بالتعاون مع الشركاء الحكوميين ومؤسسات المجتمع المدنى.

وأوضح أنه سيتابع انتظام العملية التعليمية بكافة أرجاء مطروح فى جولات ميدانية مفاجئة لتدعيم الإيجابيات والوقوف عليها و معالجة السلبيات حال وجودها فى إطار تربوى متكامل ونسق تعليمى منظم، مشددا على استمرار لجان المتابعة و تقويم الأداء فى متابعة انتظام العملية  التعليمية وتقديم كافة أوجه الدعم للمؤسسات التعليمية. 

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