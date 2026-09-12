بالطابور الصباحي وتحية العلم.. انطلاق العام الدراسي الجديد وسط فرحة الأهالي في المحافظات

انطلق اليوم السبت العام الدراسي الجديد في 12 محافظة، وانتظمت الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد في المدارس ..

الاسكندرية

أجرى الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم السبت، جولة ميدانية بعدد من مدارس إدارة شرق التعليمية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026 /2027، والاطمئنان إلى جاهزية المدارس وانتظام حضور الطلاب والمعلمين.

جاء ذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بمتابعة سير الدراسة ميدانيًا والتعامل الفوري مع أي ملاحظات قد تؤثر على انتظام العملية التعليمية.

زيارة مدرسة زيزينيا الثانوية بنات في اول ايام الدراسة



واستهل أبو زيد جولته بزيارة مدرسة زيزينيا الثانوية بنات، بحضور عبد الحميد المصري، مدير عام التعليم العام، وشريف فتحي، مدير عام إدارة شرق التعليمية، والدكتورة ناجية فؤاد، وكيل الإدارة، حيث تفقد الفصول الدراسية وتابع انتظام الطلاب والمعلمين، إلى جانب مراجعة كثافات الفصول والقوائم والجداول المدرسية والانضباط الإداري.

وأكد مدير المديرية أهمية بذل المعلمين أقصى جهد للارتقاء بمستوى العملية التعليمية، والاستثمار الأمثل للتكنولوجيا والوسائل التعليمية الحديثة، بما يواكب متطلبات العصر ويسهم في تقديم تعليم أكثر جودة.

كما حث الطلاب على الانتظام في الحضور ومتابعة الدروس أولًا بأول، مشيرًا إلى أهمية المواظبة في تحقيق الاستفادة الكاملة من العملية التعليمية ودعم فرص التفوق، إلى جانب الاستفادة من درجات المواظبة وأعمال السنة.

وشدد أبو زيد على ضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية، خاصة المكتبات والمعامل، وإتاحة مختلف الإمكانات أمام الطلاب لتنمية مهاراتهم وبناء شخصياتهم، بالتوازي مع الحفاظ على النظافة وتفعيل الإشراف المدرسي وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة وجاذبة.

وتأتي الجولة في إطار خطة مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية للمتابعة الميدانية مع بداية العام الدراسي، ورصد الإيجابيات والتعامل الفوري مع أي معوقات، بما يعزز استقرار وانتظام الدراسة بمختلف مدارس المحافظة.

بورسعيد

شارك محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم، طلاب مدرسة سانت ماري الخاصة فعاليات طابور الصباح وأداء تحية العلم، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026 – 2027، وذلك رفقة عزيز خزام مدير المدرسة والآب صمويل فايز الممثل القانوني للمدرسة.

جاء ذلك بحضور الحسيني راغب مدير عام التعليم العام ومحمد طه بدوي مدير إدارة شرق التعليمية ورائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية وحازم عبد المطلب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ولمياء الجهيني مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة لغات والتعليم الخاص والدكتورة آمال شعبان مدير إدارة التعليم الابتدائي وكريم صالح وكيل إدارة شرق التعليمية.

وكيل تعليم بورسعيد يشارك في طابور الصباح



وتضمنت فعاليات الطابور أداء التمارين الرياضية التنشيطية للطلاب، وتنفيذ 40 طالبا للأوبريت الاستعراضي التاريخي " لغتي هويتي" الذي سرد تاريخ مصر على مر العصور عبر محطات بدء من عصر المصريين القدماء والتاريخ المعاصر نقلا إلى الحداثة وعصر الذكاء الاصطناعي، حيث جسد الأوبريت لوحة فنية اختلطت فيها المقطوعات الموسيقية والأزياء المناسبة لكل عصر من العصور التاريخية، وانتهت فعاليات الطابور بأداء تحية العلم وانصراف الطلاب المستجدين لفصولهم الدراسية.

الغربية

أعلن ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن مدارس الغربية استعدت بشكل كامل، لاستقبال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2026 / 2027، حيث استقبلت اليوم ١٠٢.٤٤٣ ألف طالب وطالبة، من طلاب الصف الأول والسادس الابتدائي، في حين استقبلت مدارس المرحلة الإعدادية ١٢١.٤٨٥ ألف طالب وطالبة بالصف الأول الإعدادي، واستقبلت مدارس المرحلة الثانوية ١٩.٠٩٨ ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي العام ، كما انتظمت الدراسة بجميع مراحل ومختلف نوعيات التعليم الفني، بقوة ٨٧.٧٥١ ألف طالب وطالبة بجميع مدارس التعليم الفني، حيث من المقرر وفقا لتعليمات الوزارة، إلحاق الطلاب بالصف الأول من كل مرحلة ونوعية إلى المدارس، إلى ان يتم الحاق جميع الطلاب تدريجيا خلال الأسبوع الأول من الدراسة.

توجيهات تعليم الغربية

وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية.

كما كشف وكيل الوزارة، إن جميع المدارس استقبلت اليوم طلابها في انتظام وانضباط واستعداد كامل للفصل الدراسي الأول، مضيفاً أن جميع المدارس قامت بأداء مراسم تحية العلم والنشيد الوطني، والتزم جميع الطلاب بالزي المدرسي والمظهر اللائق داخل المدارس، كما قامت المدارس بالاحتفال بطلابها الجدد، وسط الأعلام والبالونات وتوزيع الكتب الدراسية، كما قامت بإعلان الجداول المدرسية بكل فصل، وتوزيع الإشراف على الأدوار والفناء والبوابات.

تحرك تنفيذي عاجل

ووجه وكيل الوزارة بضرورة تسليم الكتب لجميع الطلاب خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، والاهتمام بنظافة الفصول والممرات والأفنية ودورات المياه باستمرار، والتشديد على إغلاق البوابات، وتواجد مسئول الأمن بجوار البوابة الرئيسية وبحوزته دفتر الأمن، مع عدم السماح بدخول أي شخص إلا بعد تسجيل الاسم والوظيفة وساعة الحضور والخروج في دفتر الأمن.

استقبال الطلاب والطالبات

كما صرح "حسن" أن مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية والوكلاء ولجان المتابعة والمراحل متواجدون بالمدارس منذ الصباح الباكر، لمتابعة انتظام العملية التعليمية داخل جميع مدارس المحافظة.

رفع اشغالات الباعة الجائلين

كما شهدت المدارس ومحيطها حملات النظافة ورفع الإشغالات والباعة الجائلين، من قبل رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة، واتخذت المديرية كافة الاستعدادات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الأول في نشاط وجد، وتوفير بيئة تعليمية جيدة لأبنائنا الطلاب، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.