مدير تعليم مطروح يشهد طابور الصباح بمدرسة السادات ويوزع الحلوى على براعم رياض الأطفال

تابع المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، صباح اليوم الأحد، انطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027، وذلك بحضور طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة السادات الابتدائية ومتابعة انتظام الدراسة وانضباط العمل بمدرسة تحفيظ القرآن الابتدائية ومجمع عادل الصفتي الابتدائي.

جاء ذلك بحضور أيمن شومان، مدير عام إدارة مطروح التعليمية، وثروت المهدي، مدير إدارة التعليم الابتدائي، ووليد عليوة، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، وهويدا نصر، مدير التعليم الابتدائي بإدارة مطروح.

انتظام الدراسة

واطمأن "الرشيدي" خلال جولته على انتظام سير العملية التعليمية والتزام الطلاب والمعلمين وتوزيع الكتب الدراسية، ونظافة المدارس وجاهزية الفصول الدراسية لاستقبال الطلاب.

توزيع الحلوى

وحرص وكيل الوزارة على توزيع قطع الحلوى والشيكولاتة على براعم رياض الأطفال وطلاب الصف الأول الابتدائي لإدخال السعادة والسرور على نفوسهم في أول يوم دراسي والتخفيف من رهبة اليوم الأول.

وأكد وكيل الوزارة ضرورة تفعيل الأنشطة التربوية داخل المدارس والالتزام بجدول الحصص وغرس قيم الانتماء والولاء لدى الطلاب مشدداً على أهمية دور طابور الصباح في بناء شخصية الطالب.

وأجرى حواراً مثمراً مع أولياء الأمور نصحهم خلاله بتشجيع فلذات أكبادهم على الحضور والانتظام بالمدرسة والمواظبة على التحصيل كما أكد لهم ضرورة الجد والاجتهاد في تربية أبنائهم وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية لديهم والقيام بدورهم جنباً إلى جنب مع الدور التربوي والتعليمي للمدرسة.

وفي ختام جولته التفقدية، قدم مدير المديرية الشكر لمسئولي السادات وتحفيظ القرآن والصفتي لجاهزية تلك المدارس المميزة التامة لاستقبال الطلاب.

وقال: “إنهم أمانة في أعناقنا جميعاً يجب جذبهم للمدرسة من خلال تقديم المادة العلمية لهم في صورة مشوقة مع المحافظة عليهم وترسيخ القيم السامية والأخلاق الحميدة في نفوسهم في سبيل إعداد أجيال واعية مستنيرة قادرة على تحمل المسئولية وتحقيق الرقي والتقدم لوطننا الغالي مصر”.