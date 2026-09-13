استعدادات للعام الجديد.. نائب رئيس حملة مواطن بالخليج يلتقي وكيل تعليم الفيوم

استقبل الدكتور وائل هراس، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، عادل حنفي، نائب رئيس حملة مواطن بالخليج، في لقاء تناول الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد، وسبل توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة تضمن انتظام العملية التعليمية وتحقيق أفضل النتائج لأبنائنا الطلاب.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور وائل هراس جهود مديرية التربية والتعليم بالفيوم والاستعدادات الجارية لاستقبال الطلاب، مؤكدًا أن المديرية تعمل وفق خطة متكاملة تستهدف رفع مستوى الجاهزية داخل المدارس، وانتظام الدراسة منذ اليوم الأول، مع متابعة التفاصيل المتعلقة بالطلاب والمعلمين والمنشآت التعليمية.

وأشاد عادل حنفي بالجهود التي تبذلها محافظة الفيوم ومديرية التربية والتعليم استعدادًا للعام الدراسي الجديد، مؤكدًا أن ما تشهده المحافظة من تحرك واستعداد يعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الأجهزة التنفيذية والقيادات التعليمية.

كما أشاد حنفي بالمشهد الذي يقوده الدكتور وائل هراس وفريق العمل بمديرية التربية والتعليم والمبادرات التى تساهم في تشكيل وعي أبناءنا الطلاب ومنها (فرسان القراءة في نصر اكتوبر) بمشاركة عدد من الطلاب في التصفيات النهائية ومبادرة (في حب مصر) مبادرة تعليمية لتعزيز الوعي الاثري وترسيخ قيم الانتماء الوطني لدى ابناءنا الطلاب، مشيرًا إلى أن نجاح أي منظومة تعليمية يبدأ من الإدارة الواعية القادرة على التخطيط والمتابعة والتعامل السريع مع التحديات، وصولًا إلى توفير المناخ المناسب للطالب والمعلم.

وأكد نائب رئيس حملة مواطن بالخليج أن الدولة المصرية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي ملف التعليم اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد أهم ركائز بناء الإنسان وصناعة المستقبل، لافتًا إلى أن تطوير العملية التعليمية لا يقتصر على تطوير المناهج والمنشآت، وإنما يمتد إلى تحسين أوضاع المعلمين وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، باعتبارهم حجر الأساس في بناء الأجيال الجديدة.

وقال حنفي إن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان، وإن دعم المعلم والارتقاء بمكانته المهنية والاجتماعية يمثلان ضرورة لتحقيق أهداف الدولة في بناء جيل يمتلك العلم والوعي والقدرة على المشاركة في مسيرة التنمية.

من جانبه، أكد الدكتور وائل هراس أن مديرية التربية والتعليم بالفيوم أنهت جانبًا كبيرًا من استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو أن يبدأ العام الدراسي بصورة منتظمة ومستقرة، وأن يحصل كل طالب على حقه في تعليم جيد داخل بيئة آمنة ومحفزة على التعلم.

وأوضح هراس أن المديرية تواصل التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لمتابعة جاهزية المدارس، وتوفير الاحتياجات اللازمة، والتأكد من انتظام العمل داخل المؤسسات التعليمية، مع التأكيد على أهمية الانضباط المدرسي والالتزام باللوائح والقواعد المنظمة للعملية التعليمية.

وأضاف أن المعلم يمثل محورًا رئيسيًا في المنظومة التعليمية، وأن المديرية حريصة على توفير كل ما يساعده على أداء رسالته، بالتوازي مع الاهتمام بالطلاب ومتابعة احتياجاتهم، مؤكدًا أن نجاح العام الدراسي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف المتابعة الميدانية للمدارس، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو تحديات قد تظهر مع بدء الدراسة، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتحقيق الانضباط داخل المدارس.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان أهمية استمرار التواصل والتعاون ودعم جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم، بما يسهم في إعداد جيل جديد قادر على صناعة المستقبل وخدمة الوطن.