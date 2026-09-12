إنقاذ شاب من الغرق بشاطئ الغرام بمطروح.. توقف قلبه ونجح المسعفون في إعادته للحياة

شهد شاطئ الغرام بمدينة مرسى مطروح واقعة غرق لشاب يُدعى أحمد عبد الحافظ، حيث تعرض لحالة حرجة نتيجة الغرق، وتوقفت عضلة القلب خلال عملية إنقاذه.

تدخل فرق الإسعاف

وعلى الفور، تدخلت فرق الإسعاف، وتمكن المسعف محمد مدحت وسائق سيارة الإسعاف أحمد المليجي من تقديم الإسعافات اللازمة وإجراء محاولات الإنعاش، حتى عاد القلب للعمل مرة أخرى، وسط جهود مكثفة لإنقاذ حياته.

وتم نقل الشاب إلى مستشفى مطروح العام، حيث جرى وضعه تحت الملاحظة والرعاية الطبية داخل العناية المركزة، ولا تزال حالته الصحية تحت المتابعة.

وبحسب المعلومات المتاحة، فإن الشاب من ذوي الإعاقة الذهنية ومتلازمة داون، فيما تتواصل جهود الفريق الطبي لتقديم الرعاية اللازمة له.