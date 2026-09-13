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خلال جولته بمدارس الغربية|وزير التعليم يوجه بتدريس المناهج بالفصول بصورة تفاعلية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد انتهاء جولته بكفر الشيخ .. وزير التعليم يفاجئ مدارس الغربية في أول يوم دراسة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

يقوم الآن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بتفقد عددا من مدارس محافظة الغربية لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية ، وذلك استكمالًا لجولاته الميدانية خلال أول أيام العام الدراسي الجديد 2027/2026

وكان وزير التربية والتعليم قد تفقد اليوم عددا من مدارس محافظة كفر الشيخ لمتابعة انتظام الدراسة والاطمئنان على جاهزية المدارس والفصول لاستقبال الطلاب، وتسليم الكتب الدراسية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

واستهل الوزير جولته بتفقد مدرسة الشهيد عبد المنعم عامر الثانوية المشتركة بالوزارية، التابعة لإدارة الرياض التعليمية، بمحافظة كفر الشيخ، والتي يبلغ إجمالي عدد الطلاب بها 435 طالبًا وطالبة، حيث حرص على حضور طابور الصباح، والاطمئنان على سير العملية التعليمية في يومها الأول.

وأشاد الوزير بانضباط المدرسة في يومها الأول، مشيرا إلى أن المعلم هو أساس العملية التعليمية، مثمنًا جهود المعلمين في أداء رسالتهم التعليمية والتربوية، ودورهم في تحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية.

كما أجرى الوزير حوارًا مع عدد من معلمي المدرسة حول نظام البكالوريا المصرية، وأجرى أيضا نقاشا مع عدد من طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي حول مادة البرمجة وأهميتها، مؤكدا على أهمية اكتسابهم المهارات اللازمة في هذا المجال نظرا للتطورات المتسارعة في سوق العمل وما تتطلبه من قدرات ومهارات.

وخلال حواره مع المعلمين، أكد الوزير أهمية انتظام الطلاب في الحضور إلى المدرسة، مشيرًا إلى أن إنجاز طالب الصف الثاني بكالوريا نسبة 60% من التقييمات والأداءات يمثل شرطًا أساسيًا لدخول امتحان الفرصة الأولى، مؤكدًا في هذا الإطار أهمية انتظام حضور الطلاب.

وفي ختام زيارته للمدرسة، أشاد الوزير بأداء إدارة المدرسة، وانضباط الطلاب، مشددًا على ضرورة الحفاظ على استمرارية هذا الأداء الجيد، وأهمية المتابعة المستمرة لضمان انتظام العملية التعليمية.

كما تفقد الوزير محمد عبد اللطيف مدرسة حوين للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة الرياض التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، والتي يبلغ إجمالي عدد الطلاب بها 589 طالبًا وطالبة، حيث تابع انتظام الدراسة، واطمأن على سير العملية التعليمية داخل الفصول، ومدى جاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

والتقى الوزير خلال جولته داخل المدرسة بأحد عمال النظافة أثناء تأديته عمله، حيث أشاد بالجهود التي يبذلها من أجل المدرسة والطلاب، مسلطًا الضوء على أهمية دوره والعمل الذي يؤديه داخل المدرسة، مشيرا إلى أنه من باب تكريم العامل وإبراز أهمية دوره الهام، تم إدراجه في إطار أحد دروس منهج اللغة العربية لطلاب المرحلة الابتدائية.

وخلال تفقده الفصول، أجرى الوزير محمد عبد اللطيف نقاشًا مع الطلاب حول عودتهم إلى المدرسة وأهمية الحضور والمواظبة، كما تأكد من تسلم الطلاب للكتب الدراسية، مشددًا على ضرورة استلام جميع الطلاب للكتب المدرسية والتقييمات، بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

كما تفقد الوزير فصول الأنشطة والمكتبة بالمدرسة، مؤكدًا أهمية تفعيل الأنشطة المختلفة والاستفادة منها في دعم العملية التعليمية وتنمية مهارات الطلاب.

وخلال جولته بأحد فصول الصف الأول الإعدادي، استمع الوزير إلى إحدى الطالبات أثناء إلقائها قصيدة شعرية، حيث أشاد بأدائها، موجهًا بضرورة تنمية مهارات الطلاب والطالبات في الأنشطة والفعاليات الثقافية، وضرورة مشاركتهم فيها، لما لها من أثر واضح في بناء الشخصية.

كما تفقد السيد الوزير فصول رياض الأطفال بالمدرسة، ورحب بالطلاب في أول أيام الدراسة، موجهًا بضرورة تحفيزهم على حب المدرسة والانضباط والانتظام في الحضور منذ الصغر، لما لذلك من أثر كبير في بناء الشخصية.

وشدد الوزير على ضرورة الاهتمام برعاية ومتابعة الطلاب ضعاف القراءة والكتابة منذ اليوم الأول، موجهًا إدارة المدرسة بأهمية المتابعة المستمرة لهذا الأمر، والعمل على الحد من وجود طلاب ضعاف في مهارات القراءة والكتابة.

وفي إطار الجولة التفقدية، تفقد السيد الوزير محمد عبد اللطيف مدرسة أدريجة للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

وفي مستهل الجولة التفقدية المدرسة، التقى السيد الوزير بأحد معلمي اللغة العربية من ذوي القدرات الخاصة، حيث أشاد بحرصه على أداء عمله، وجهوده في خدمة المدرسة وطلابها.

وأثناء تفقده فصول المرحلة الابتدائية، تابع السيد الوزير مستوى الطلاب وقدرتهم على القراءة والكتابة، مشددًا على أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لهذه المهارات من جانب المعلمين داخل الفصول، والعمل على دعم الطلاب وتنمية قدراتهم.

كما أجرى السيد الوزير نقاشًا مع المعلمين حول مادة الرياضيات، والتي تم التعاون في إعدادها مع الجانب الياباني، واستمع إلى آرائهم بشأن تطبيقها داخل الفصول.

وفي ختام الزيارة، أشاد الوزير بانتظام اليوم الدراسي الأول، وجاهزية الفصول لاستقبال الطلاب، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالانضباط داخل المدارس، والاهتمام بالمظهر العام للطلاب، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية منضبطة ومناسبة للعملية التعليمية.

كما أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف خلال جولته الميدانية أهمية استمرار المتابعة الميدانية داخل المدارس، بما يضمن تحقيق الانضباط، ومتابعة مستوى الطلاب، ودعم المعلمين، وتوفير بيئة تعليمية تساعد على تحقيق الأهداف المنشودة من العملية التعليمية.

وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم التعليم الفني

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