الحوثيون: السعودية شنت 4 هجمات على تعز وصعدة

ذكرت قناة «المسيرة» اليمنية، التابعة للحوثيين، بأن السعودية شنت 4 هجمات في مناطق متفرقة من اليمن.

وقالت القناة إن 3 هجمات استهدفت محافظة تعز جنوب غربي اليمن، فيما وقع هجوم آخر في محافظة صعدة شمال غربي البلاد.

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، استمرار الاتصالات مع المملكة العربية السعودية؛ بهدف تبادل المعلومات بشأن الاعتداء الأخير على المملكة، في إطار التنسيق بين البلدين لمتابعة ملابسات الحادث وتحديد الجهات المرتبطة به.

وأكدت الخلية أن التواصل مع الجانب السعودي يأتي في سياق التعاون الأمني وتبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، بما يسهم في الوصول إلى صورة دقيقة بشأن تفاصيل الاعتداء والجهات التي تقف وراءه.

ويأتي ذلك بعد تأكيد السعودية تعرضها لاعتداءات انطلقت من الأراضي العراقية، في وقت تتابع فيه بغداد التطورات، وتؤكد أهمية منع استخدام أراضيها منطلقًا لأي هجمات تستهدف دول الجوار.