تجدّد تحالف الجماعات المسلحة: ماذا تعني الهجمات العدوانية ضد السعودية؟

قال مصدر في بغداد مقرب من الجماعات المسلحة لصحيفة "ذا ناشيونال " إن الهجمات التي شنتها ميليشيات مدعومة من إيران في العراق ضد السعودية في وقت متأخر من يوم الجمعة كانت تهدف إلى "إظهار التضامن" مع المتمردين الحوثيين.

لكن الهجمات المتزامنة من اليمن والعراق على السعودية تشير إلى تحالف متجدد بين وكلاء إيران في جميع أنحاء المنطقة وسط تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاءت هذه الهجمات خلال فترة تكثيف العمليات التي شنها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن ضد المملكة العربية السعودية.

وقالت المملكة العربية السعودية إن الطائرات المسيرة التي انطلقت من العراق هاجمت خط أنابيبها بين الشرق والغرب ، مما أجبر على إغلاق البنية التحتية النفطية الحيوية وسط اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط، وهدد برفع أسعار الطاقة إلى مستويات أعلى.

أعلنت المملكة أنها لن ترد في الوقت الراهن بعد طلب من رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، مع احتفاظها بحق اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سيادتها وأمنها ومواقعها الحيوية، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية.

أقال الزيدي، القائد العام للقوات المسلحة العراقية، قائدَ العمليات العسكرية في محافظة ميسان، جنوب بغداد، التي انطلقت منها الطائرات المسيّرة.

كما أمر يوم السبت بإقالة قائد شرطة المحافظة.

صرح المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء، صباح النعمان، بأنه صدرت أوامر بنقل مديري الأجهزة الأمنية في المحافظة إلى قيادة الاحتياط، بالإضافة إلى فتح تحقيق في الأمر.

وأضاف النعمان أن هذه الإجراءات تأتي "في ضوء الاختراقات الأمنية الأخيرة التي شهدتها المحافظة".

وأصدر الرئيس العراقي، الزيدي، أوامر بإغلاق "عدة" معابر حدودية مع إيران، وفقًا لبيان صادر عن الخلية الإعلامية الأمنية الحكومية.