بيراميدز يستضيف جورماهيا في دوري أبطال إفريقيا .. اليوم

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لخوض مواجهة مهمة أمام جورماهيا الكيني، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، في لقاء يسعى خلاله الفريق السماوي إلى تأكيد تفوقه وحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.

ويستضيف بيراميدز نظيره جورماهيا على استاد الدفاع الجوي، في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا، وسط رغبة من لاعبي الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية جديدة، ومواصلة مشوارهم نحو المنافسة على اللقب.

بيراميدز يحسم مواجهة الذهاب بثنائية

وكان بيراميدز قد نجح في تحقيق الفوز على جورماهيا خلال مباراة الذهاب التي أقيمت في كينيا، بعدما حسم اللقاء لصالحه بهدفين دون رد.

وسجل ثنائية بيراميدز كل من وليد الكرتي ومحمود صابر، ليضع الفريق المصري قدمًا في الدور المقبل من منافسات دوري أبطال إفريقيا، قبل مباراة الإياب بالقاهرة.

ويدخل بيراميدز اللقاء بأفضلية كبيرة، حيث يحتاج إلى تحقيق الفوز أو الاكتفاء بالتعادل بأي نتيجة من أجل ضمان التأهل إلى دور الـ32 من البطولة، بينما سيكون جورماهيا مطالبًا بتحقيق الفوز بفارق ثلاثة أهداف على الأقل لقلب الطاولة وانتزاع بطاقة العبور.

موكوينا يسعى لتأكيد التأهل

ويأمل الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني لبيراميدز، في قيادة فريقه لتحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة اليوم، والاستفادة من أفضلية لقاء الذهاب، مع الحفاظ على التركيز طوال دقائق المباراة وعدم منح المنافس فرصة للعودة في النتيجة.

ويسعى بيراميدز إلى مواصلة مشواره القاري بقوة، خاصة مع تطلعات الفريق للمنافسة على الأدوار المتقدمة في دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الجاري.

موعد مباراة بيراميدز وجورماهيا اليوم

تنطلق مباراة بيراميدز وجورماهيا الكيني في تمام الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة والسعودية، على استاد الدفاع الجوي، في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وجورماهيا

ومن المقرر أن تُنقل مباراة بيراميدز وجورماهيا عبر قناة أون سبورت، لتتاح أمام الجماهير المصرية متابعة المواجهة القارية المهمة للفريق السماوي.

ويطمح بيراميدز إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور، وإنهاء المهمة أمام جورماهيا بشكل رسمي، وحجز مقعده في الدور المقبل من البطولة الإفريقية.