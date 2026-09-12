تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وجورماهيا

عقد اليوم، السبت، الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وجورماهيا الكيني، باستاد الدفاع الجوي للاتفاق على التفاصيل الخاصة بمباراة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل جورماهيا ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز ذهابا في نيروبي بهدفين دون مقابل.

وتم الاتفاق على أن يرتدي بيراميدز القميص الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الموف (البنفسجي).

ويرتدي نادي جورماهيا قميصه الأساسي الأخضر الكامل، بينما يرتدي حارس المرمى الاسود الكامل.

وتم التأكيد على أنه في حالة انتهاء المباراة بنتيجة 2-0 لصالح جورماهيا ومعادلة نتيجة لقاء الذهاب في كينيا سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل للدور المقبل.