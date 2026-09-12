منافس بيراميدز .. المريخ بطل جنوب السودان يتأهل على حساب هيجان الصومالي

تأهل فريق نادي المريخ بينتيو بطل جنوب السودان إلى دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على هيجان الصومالي بأربعة أهداف دون مقابل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكان المريخ حقق الفوز ذهابا على حساب بطل الصومال بهدف دون مقابل قبل الفوز إيابا بثلاثية نظيفة، علما بأن مباراتي الذهاب والإياب أقيمتا على استاد جوبا الدولي في جنوب السودان.

وتأهل المريخ بينتيو إلى دور الـ32 ليواجه الفائز من مواجهة بيراميدز و ورماهيت الكيني في الدور المقبل، علما بأن بيراميدز حقق الفوز خارج الأرض بهدفين دون مقابل ويخوض غدا مباراة الإياب على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

يذكر أن مباراة الذهاب لدور الـ32 ستقام أحد أيام 16 أو 17 أو 18 أكتوبر المقبل خارج الأرض، بينما تقام مباراة الإياب أحد أيام 23 أو 24 أو 25 أكتوبر داخل الأرض.