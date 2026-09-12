نجاح عملية جراحية لعلاج كسر ساق أسامة جلال لاعب بيراميدز

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن إجراء أسامة جلال مدافع الفريق للجراحة لعلاج كسر في الساق بعدما أصيب خلال تدريب الفريق الأخير استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا.

أوضح المنيري أن اللاعب خضع لجراحة في إحدى مستشفيات الدقى، لتثبيت داخلي لكسر في الساق تعرض له اللاعب استلزم وضع مسامير لإصلاح الكسر، مشيرا إلى أنه سيبقى في المستشفى تحت الملاحظة لعدة أيام قبل الخروج والعودة إلى منزله.



وأشار طبيب الفريق إلى أن اللاعب سيغيب بين 4 إلى 6 أشهر طبقا لبرنامجه التأهيلي واستجابته للعلاج في المرحلة المقبلة وكذلك مواصلة برنامج التأهيل بالشكل المثالي.