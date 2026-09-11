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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

معتصم سالم: بيراميدز يسعى للتتويج بالدوري ودوري أبطال أفريقيا

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

أكد معتصم سالم، مدرب فريق بيراميدز، أن الفريق يسعى بقوة للمنافسة على جميع البطولات خلال الموسم الجاري، مشددًا على أن بداية الدوري لا تزال مبكرة، وأن الهدف دائمًا هو التتويج بالألقاب وليس مجرد المشاركة.

وقال معتصم سالم في مداخلة هاتفية لبرنامج "ستاد المحور": "ما زلنا في بداية الدوري والموسم، ونسعى بقوة للتتويج بالبطولات، وبيراميدز يدخل كل بطولة بهدف المنافسة على الألقاب وليس فقط المشاركة، ونتمنى التتويج بلقب الدوري هذا الموسم".

وتحدث مدرب بيراميدز عن الجنوب إفريقي موكوينا، قائلًا: «لديه خبرة كبيرة، وجاء إلى مصر وهو يعلم الكثير عن الكرة المصرية».

وأشاد مدرب بيراميدز بمستوى يوسف أوباما، قائلًا: «أوباما لاعب كبير ومؤثر، وكان مؤثرًا أيضًا مع يورتشيتش، ويجيد اللعب في أكثر من مركز، وبدأ الموسم الحالي بصورة رائعة مع موكوينا».

وأضاف: «أوباما قدم معسكر إعداد جيدًا في تركيا، وموكوينا مقتنع به بشكل كبير».

وعن عودة الفاخوري، قال معتصم سالم: «هو لاعب جيد وواعد، ويمثل إضافة كبيرة لبيراميدز».

واختتم تصريحاته بالحديث عن مواجهة جورماهيا، مؤكدًا: «لا نفكر سوى في الفوز أمام جورماهيا، واللاعبون في إفريقيا يجيدون اللعب خارج الأرض، ونسعى بقوة للتتويج ببطولة إفريقيا للمرة الثانية، وننافس أيضًا على لقب الدوري»

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