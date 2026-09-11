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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: لا أشعر بالندم على الحرب ضد إيران وسأكرر ما فعلته

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يشعر بالندم إزاء الحرب ضد إيران، متعهدًا بتكرار قراراته العسكرية إذا عاد به الزمن إلى الوراء.

وقال ترامب، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، رداً على سؤال بشأن ما إذا كان يشعر بأي ندم على الحرب على إيران، قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس: «لا أؤمن بكلمة الندم».

وأضاف: «لو عاد بي الزمن، لتصرفت تمامًا كما فعلت، فقد دمرت قدراتهم النووية».

وتطرق ترامب إلى استمرار إيران في إطلاق الصواريخ، رغم تأكيده أن الجيش الأمريكي دمّر جزءًا كبيرًا من ترسانتها، قائلاً إن طهران كانت تمتلك «الكثير» من الصواريخ، ولم يتبقَّ لديها سوى عدد قليل، مشيرًا إلى أن إنتاج صواريخ جديدة أصبح أكثر صعوبة بالنسبة إليها.

وقال الرئيس الأمريكي: «لقد دُمر معظم الصواريخ، لكن سيبقى لديهم بعضها دائمًا»، مضيفًا أن إيران «في ورطة كبيرة».

وكرر ترامب توقعه بأن تنتهي الحرب مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي، في تصريحات تأتي وسط استمرار العمليات والتوتر العسكري بين واشنطن وطهران.

وتتزامن تصريحات ترامب مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي يُنظر إليها باعتبارها اختبارًا مهمًا لشعبية الإدارة الأمريكية وسياساتها الخارجية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران واشنطن طهران

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