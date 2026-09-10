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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تفاصيل بيع أذون خزانة بـ 5.57 مليار دولار في مزاد اليوم

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

أعلن البنك المركزي المصري عن وصول جملة طلبات الاستثمار في أدوات الدين المحلية لأذون الخزانة من أجلي 182 و 364 يوما إلي 2378 طلبًا قدمته بنوك الاستثمار ومؤسسات تمويلية .

قال البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه اليوم إنه تم تقديم استثمارات بقيمة بلغت 285.613 مليار جنيه بما يعادل 5.57 مليار دولار، تم طرحها نيابة عن وزارة المالية لتمويل الفجو التمويلية بالموازنة العامة.

يلجأ البنك المركزي المصري بصورة دورية لإجراء مزادًا لبيع أذون الخزانة ضمن جدول زمني يتم الاتفاق عليه مع وزارة المالية بصورة دورية على مدار العام ووفقا لجداول زمنية تتم أسبوعيا بواقع يتراوح ما بين مرتين إلي 3 مرات .

ووصلت حجم الطلبات التي قدمتها المؤسسات المالية والمستثمرين في أجل 364 يوما نحو  805 طلبًا باستثمارات تبلغ 112.962 مليار جنيه من أصل 75 مليار جنيه مستهدفة.

وبلغ متوسط سعر الفائدة المقدم 25.98% وأقل سعر بنسبة 25.03% وأعلي سعر بنسبة 29%.

فيما بلغت جملة الطلبات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 1573 طلبًأ بقيمة تبلغ 145.651 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه كانت مستهدفة.

بينما وصل متوسط سعر الفائدة المقدم به الطرح نحو 25.814% و اقل سعر بنسبة 25% وأعلي سعر بنسبة 28%

سعر الفائدة وزارة المالية اخبار مصر مال واعمال أذون خزانة أجل 263 يوما أجل 182 يوما

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