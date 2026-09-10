وزيرا خارجية الإمارات وألمانيا يبحثان تعزيز العلاقات الاستراتيجية والمستجدات الإقليمية

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، في العاصمة الألمانية "برلين"، مع وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول، سبل الارتقاء بمسارات التعاون الثنائي، وتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والتنموية، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم جهود البلدين لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي لشعبيهما.

وتناول اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أهمية زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وما تمثله من محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية، ودورها في ترسيخ الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، ودفع آفاق التعاون المشترك نحو مزيد من النمو والازدهار في المجالات كافة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، قوة ومتانة العلاقات الإماراتية الألمانية، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، مشيراً إلى الحرص المتبادل على مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات، وترسيخ شراكة إستراتيجية مثمرة وبناءة، تدعم جهود البلدين لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، مجمل التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.. كما بحثا سبل تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى إرساء دعائم السلام والاستقرار المستدام، وتسوية الأزمات بالوسائل الدبلوماسية، وصون السلم والأمن الدوليين.