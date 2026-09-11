روسيا تقصف كييف.. وأوكرانيا تستهدف مصفاة ومستودعا في ساراتوف

تبادلت روسيا وأوكرانيا الهجمات خلال الساعات الأخيرة، إذ تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لقصف روسي أسفر عن إصابة شخصين، في حين أعلنت السلطات الروسية تعرض منطقة ساراتوف لهجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية.

وقال حاكم منطقة ساراتوف الروسية، رومان بوسيرجين، إن هجومًا بطائرة مسيّرة تسبب في أضرار بالبنية التحتية المدنية، فيما أظهرت مقاطع مصورة تداولتها قنوات روسية وأوكرانية على تطبيق «تيليجرام» اندلاع حرائق في مصفاة نفط ومنشأة تخزين تابعة لشركة «أوزون» الروسية للتجارة الإلكترونية.

وأكدت شركة «أوزون» أن طائرات مسيّرة استهدفت إحدى منشآتها، ما أدى إلى اندلاع حريق، دون الإعلان عن تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار.

وفي المقابل، أعلنت السلطات في كييف إصابة شخصين جراء قصف روسي استهدف العاصمة، مشيرة إلى وقوع أضرار واندلاع حريق في مبنى سكني مكون من تسعة طوابق.

وتأتي الهجمات المتبادلة في ظل استمرار التصعيد العسكري بين موسكو وكييف، مع تكثيف الطرفين استخدام الطائرات المسيّرة لاستهداف مواقع ومنشآت داخل أراضي كل منهما.