بكين: مستعدون لتطوير العلاقات مع روسيا إلى مستوى أعلى

/ أعرب عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لي هونج تشونج، اليوم /الخميس/ عن استعداد بكين لتطوير العلاقات مع روسيا إلى مستوى أعلى وتعزيز الروابط الثنائية بين البلدين.

وذكر عضو المكتب السياسي- خلال مشاركته في المنتدى الروسي/ الصيني السابع للأعمال الصغيرة والمتوسطة، المنعقد في موسكو- أن "الصين مستعدة للعمل الوثيق مع روسيا، مسترشدة بالاتفاقيات المهمة - التي عُقدت بين رئيسي البلدين - في سبيل تطوير علاقتنا إلى مستوى أعلى تتميز بجودة أفضل وتطور سريع وكفاءة أكبر".

وأشار إلى أن "الثقة المتبادلة بين بلدينا تتزايد باستمرار، والتعاون يتقدم باستمرار، والتبادلات الإنسانية والثقافية والإقليمية تستمر .