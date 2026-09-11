هشام حنفي: الموسم مازال طويلا ويجب دعم لاعبي الأهلي

أكد هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، أن مواجهة الفريق أمام المقاولون العرب كانت صعبة للغاية، في ظل الأسلوب الدفاعي الذي اعتمده المنافس خلال أحداث المباراة.

قال هشام حنفي، في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب كانت صعبة جدًا، خاصة أن المنافس لعب بشكل دفاعي بحت".

وأضاف:"الأهلي قدم شوطًا ثانيًا جيدًا أمام المقاولون العرب ونجح في صناعة العديد من الفرص، وسامي قمصان مدرب كبير ويمتلك لاعبين جيدين يريدون إثبات أنفسهم".

وتابع:"أنا حزين جدًا لإصابة عمرو الجزار، فاللاعب كان قد تحسن بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وكان قريبًا للغاية من الانتقال إلى صفوف منتخب مصر".

وأردف نجم الأهلي السابق: "يجب أن يكون غضب جماهير الأهلي في إطار العتاب مع الدعم، وليس الهدم، لأن الفريق يحتاج إلى المساندة في هذه المرحلة".

وتابع هشام حنفي تصريحاته قائلًا:"الموسم لا يزال طويلًا، ويجب دعم الفريق والحفاظ على تركيز اللاعبين خلال الفترة المقبلة".

وأختتم :" أشرف داري جاهز للمشاركة، وهو لاعب جيد يجيد الخروج بالكرة من المنطقة الخطرة".