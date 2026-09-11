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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول 4 جولات بالدوري المصري.. بيراميدز ينفرد بالصدارة والزمالك يتفوق على الأهلي

الاهلي وببراميدز
الاهلي وببراميدز
رباب الهواري

أسدل الستار على منافسات أول 4 جولات من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027، بعدما شهدت المباريات مستويات متباينة من الإثارة والندية، إلى جانب أرقام لافتة على صعيد الأهداف والبطاقات.

ونجح بيراميدز في اعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري بعدما حقق العلامة الكاملة بحصد 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية، بينما جاء الزمالك في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على الأهلي صاحب المركز الثالث بالرصيد ذاته.

82 هدفًا في أول 4 جولات

وشهدت أول 4 جولات من المسابقة تسجيل 82 هدفًا، بمعدلات تهديفية متفاوتة من جولة إلى أخرى، فيما أشهر الحكام 140 بطاقة صفراء، إلى جانب 4 بطاقات حمراء.

الجولة الأولى.. 18 هدفًا وبطاقتان جزاء

شهدت الجولة الافتتاحية تسجيل 18 هدفًا، وكانت مواجهة الأهلي والشرقية إنبي الأكثر غزارة تهديفية بعدما انتهت بـ5 أهداف، بينما حقق بيراميدز الفوز على غزل المحلة بثلاثية نظيفة.

كما شهدت الجولة حالة طرد واحدة، وكانت من نصيب أحد أعضاء الجهاز الفني لفريق الشرقية إنبي بسبب الاعتراض على القرارات التحكيمية خلال مواجهة الأهلي، إلى جانب احتساب ركلتي جزاء في المباراة بواقع ركلة لكل فريق.

الجولة الثانية الأكثر تهديفًا

ارتفع المعدل التهديفي بشكل واضح في الجولة الثانية، بعدما سجلت الفرق 29 هدفًا، بفارق 11 هدفًا عن الجولة الأولى.

كما شهدت الجولة إشهار 36 بطاقة صفراء، بالإضافة إلى بطاقتين حمراوين، لتكون واحدة من أكثر الجولات إثارة من الناحية الرقمية.

الجولة الثالثة تتصدر أرقام البطاقات

جاءت الجولة الثالثة كالأكثر من حيث البطاقات الصفراء، بعدما أشهر الحكام 70 بطاقة، بجانب بطاقة حمراء واحدة.

في المقابل، تراجع المعدل التهديفي بصورة ملحوظة، حيث شهدت الجولة تسجيل 12 هدفًا فقط.

الجولة الرابعة ترفع حصيلة الأهداف

شهدت الجولة الرابعة تسجيل 23 هدفًا خلال 10 مباريات، مع إشهار 31 بطاقة صفراء، دون تسجيل أي حالة طرد، لترتفع الحصيلة الإجمالية بعد 4 جولات إلى 82 هدفًا و140 بطاقة صفراء، مقابل 4 بطاقات حمراء


 

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