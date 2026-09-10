إنجازات مميزة لبيراميدز في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا

حقق فريق بيراميدز إنجازا مميزا سواء في البطولات المحلية أو القارية.
ولم يتعرض بيراميدز للهزيمة في آخر 10 مباريات بجميع المسابقات المحلية والقارية منذ أبريل 2026 حيث حقق الفوز 9 مرات وتعادل مرة واحدة فقط.
وحافظ بيراميدز على نظافة شباكه في 5 مباريات متتالية بالدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا منذ انطلاق الموسم الحالي 2026/27
كما قدم لاعب بيراميدز مهند لاشين اداء مميز امام الجونة وهي :
8 مساهمات دفاعية.
استخلص الكرة بنجاح 3 مرات.
قطع التمرير مرتين.
شتت الكرة مرتين.
استعاد الكرة 5 مرات.
فاز ب10 مواجهات ثنائية.
نفذ مراوغة ناجحة.
نفذ 46 تمريرة صحيحة.
نفذ تمريرتين طويلتين صحيحتين.