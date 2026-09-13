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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أحدثوا ضوضاء بدراجات نارية في منطقة «الأسمرات» .. 5 أشخاص يُواجهون هذه العقوبة

حبس
حبس
أميرة خلف

تمكّنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على عدد من قائدي الدراجات النارية، وإحداث ضوضاء في منطقة الأسمرات بالقاهرة.


وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط الدراجات النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "3 منها دون لوحات معدنية"، وقائديها ، وبمواجهتهم؛ أقروا بارتكابهم الواقعة، وجرى التحفظ على الدراجات النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة البلطجة و استعراض القوة في القانون

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:

«يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

 

دراجات نارية عقوبة حبس قانون الأجهزة الأمنية

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