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من عامل في ورشة إلى نجم سينمائي.. محمود عبدالمغني يكشف كواليس طفولته: أنا نصير الغلابة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

من عامل في ورشة إلى نجم سينمائي.. محمود عبدالمغني يكشف كواليس طفولته: أنا نصير الغلابة

محمود عبد المغني
محمود عبد المغني
محمد بدران   -  
علا محمد

كشفت الإعلامية سهير جودة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل حوارها مع الفنان محمود عبد المغني، الذي تحدث خلاله عن العديد من المحطات في حياته الشخصية والفنية، وكواليس طفولته وعلاقته بوالدته الراحلة، إلى جانب حديثه عن الزواج والفن والأسعار وانتمائه للنادي الأهلي.

وروت سهير جودة أبرز تصريحات محمود عبد المغني خلال الحوار، والتي كشف فيها أنه اضطر إلى العمل منذ سن التاسعة بعد وفاة والده، كما تحدث عن رحلة انتقاله من طفل لا يجيد القراءة والكتابة إلى شخص عاشق للشعر والأدب، بفضل تعلم القرآن.

كما تطرق الفنان إلى علاقته بوالدته، مؤكدًا أنه سألها قبل وفاتها بـ24 ساعة: «راضية عني يا أمي؟»، مشيرًا إلى أن رحيلها وهي راضية عنه كان مصدر راحة وقوة له.

وتحدث محمود عبد المغني أيضًا عن حياته العاطفية وزواجه، كاشفًا أنه خاض 12 قصة حب قبل الزواج، كما أوضح أنه كان من أهم شروطه عند اختيار شريكة حياته أن تجيد الطبخ مثل والدته.

كما كشف عن حبه للطبخ، قائلًا إنه لو لم يكن ممثلًا لكان أصبح طباخًا، متحدثًا في الوقت نفسه عن رؤيته لاستمرار الزواج وأهمية السفر معًا ووجود مساحة خاصة لكل طرف.

وفي الجانب الفني، استعاد محمود عبد المغني كواليس تقديمه لشخصية «جابر» في مسلسل «شيخ العرب همام»، مشيدًا بعبقرية الكاتب عبد الرحيم كمال، كما تحدث عن استفادته من العمل مع الفنان يحيى الفخراني.

وتطرق الفنان إلى آرائه في ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن جملة «اللي بيغلى مبييرخصش» يجب أن تنتهي، منتقدًا ما وصفه بالمبالغة في الأسعار، خاصة أسعار السلع الغذائية.

كما أعلن محمود عبد المغني اعتزازه بانتمائه للنادي الأهلي، مؤكدًا أنه يدعم الزمالك عندما يشارك في البطولات الإفريقية، وكشف عن حبه الكبير لحسام حسن، واصفًا إياه بأنه «مثال للتحدي والمحارب».

واختتم محمود عبد المغني حديثه بالكشف عن أمنيته في تجسيد شخصية الفنان محمد منير في عمل سينمائي، مؤكدًا أن حياته تمثل قصة كفاح مهمة تستحق أن يعرفها الجمهور.

الإعلامية سهير جودة محمود عبد المغني الفنان محمود عبد المغني الفنان محمد منير تصريحات محمود عبد المغني

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