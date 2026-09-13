الحُكم على 8 مُتهمين بخلية الهيكل الإدارى بالهرم .. بعد قليل

تصدر محكمة جنايات مستأنف بدر، برأسة المستشار حماده الصاوي، اليوم، حكمها في إعادة مُحاكمة 8 متهمين في القضية 9640 لسنة 2025، جنايات الهرم، والمعروفة بـ"الهيكل الإداري بالهرم".

كانت الدائرة الأولى إرهاب، عاقبت المتهمين بالسجن المؤبد لـ 8 متهمين والمشدّد 15 سنة لـ 8 آخرين، كما أمرت المحكمة بإدراج المحكوم عليهم علي قوائم الإرهاب ووضعهم تحت مُراقبة.

وكشف أمر الإحالة، إنه خلال الفترة منتصف عام 2021، وحتى 17 فبراير من عام 2022، بمحافظة الجيزة، المتهمون من الأول وحتي الخامس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أن المتهمين من السادس وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضع الاتهام مع علمهم بأغراضها.