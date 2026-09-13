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صدق أو لا تصدق.. ناقد رياضي يكشف مفارقة صادمة بين زيزو وعبدالله السعيد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صدق أو لا تصدق.. ناقد رياضي يكشف مفارقة صادمة بين زيزو وعبدالله السعيد

زيزو
زيزو
محمد بدران   -  
علا محمد

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، عن مقارنة مثيرة بين أرقام أحمد مصطفى زيزو، لاعب الأهلي، وعبد الله السعيد، لاعب الزمالك، من حيث عدد الأهداف خلال الفترة الأخيرة.

وكتب خالد طلعت: «صدق أو لا تصدق»، موضحًا أن زيزو منذ انضمامه إلى الأهلي، وبخلاف ركلات الجزاء، سجل هدفين فقط خلال 36 مباراة خاضها مع الفريق، بإجمالي 2610 دقائق لعب.

وأشار إلى أن هذه الأرقام جاءت خلال فترة امتدت لعام و3 أشهر، أي نحو 15 شهرًا و450 يومًا، موضحًا أن هدفي زيزو جاءا أمام فاركو.

وفي المقابل، سلط خالد طلعت الضوء على تألق عبد الله السعيد، مشيرًا إلى أن اللاعب سجل 3 أهداف «هاتريك» خلال مباراة اليوم، في غضون 18 دقيقة فقط من مشاركته.

وتأتي هذه المقارنة في ظل استمرار عبد الله السعيد في تقديم مستويات لافتة رغم تقدمه في العمر، بعدما نجح في تسجيل ثلاثة أهداف خلال فترة قصيرة، بينما أشار خالد طلعت إلى تراجع المعدل التهديفي لزيزو مع الأهلي، باستثناء الأهداف التي سجلها من ركلات الجزاء.

وأثارت الأرقام التي نشرها الناقد الرياضي حالة من الجدل بين جماهير الكرة المصرية، خاصة مع المقارنة بين لاعبين من أبرز نجوم الكرة المصرية في السنوات الأخيرة.

خالد طلعت أحمد مصطفى زيزو الأهلي عبد الله السعيد الناقد الرياضي

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