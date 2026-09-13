خلينا مُساندين .. شوبير يكشف كواليس موقف الأهلي من «عموتة»: مش هنغيّر مدرب

كشف الإعلامي أحمد شوبير، خلال حديثه عبر قناة «النهار»، حقيقة ما يتردّد بشأن وجود اتجاه داخل النادي الأهلي لإقالة المغربي حسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد التعادل الأخير أمام المقاولون العرب.

وأوضح “شوبير” أن هناك حالة من عدم الرضا لدى بعض أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، بسبب تراجع المستوى الفني للفريق، مشيرًا إلى أن طموحات المجلس مع حسين عموتة أكبر من الشكل الذي ظهر عليه الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال “شوبير” إن هناك أصواتًا داخل مجلس الإدارة طالبت بعدم إهدار الوقت، إلا أن الاتجاه داخل المجلس كان واضحًا برفض فكرة تغيير المدير الفني في الوقت الحالي.

وأضاف أنه التقى بشكل عابر سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف على ملف كرة القدم، على هامش عزاء الراحل أحمد عبد الله، وسأله عن حقيقة ما يتردد بشأن مستقبل عموتة.

وأشار “شوبير” إلى أن سيد عبد الحفيظ أبدى اندهاشه من الحديث عن رحيل المدير الفني، قائلًا: «هو إحنا كل خمس ماتشات هنغير مدرب؟! ده أمر غير مقبول!».

وأكد “شوبير” أن موقف مجلس إدارة الأهلي في الوقت الحالي هو مواصلة دعم حسين عموتة، رغم وجود بعض السلبيات، موضحًا أن نتيجة وأداء الفريق أمام المقاولون العرب لم ترضِ جماهير النادي أو أعضاء مجلس الإدارة.

وشدّد على أن الأهلي لا يجب أن يتخذ قرارًا بشأن المدير الفني بناءً على مباراة واحدة، خاصة أن الفريق حقق الفوز في مبارياته الثلاث الأولى، مطالبًا بمنح عموتة فرصة كاملة خلال الفترة المقبلة.

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على أن موقف الأهلي حتى هذه اللحظة هو استمرار مساندة حسين عموتة، مع إمكانية تغير أي شيء في كرة القدم، موضحًا أن القلق يبدأ عندما تتكرر عبارات «تجديد الثقة» في المدير الفني، لأنها قد تكون مؤشرًا على قرب اتخاذ قرار بالرحيل.

وأكد أن الكرة أصبحت في ملعب حسين عموتة ولاعبي الأهلي خلال الفترة المقبلة، من أجل تحسين الأداء وتحقيق النتائج التي تتناسب مع طموحات النادي وجماهيره.