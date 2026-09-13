قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران وسلطنة عمان تتفقان على طرق جديدة لدخول وخروج السفن من مضيق هرمز
لحظات رُعب .. اقتحام محل موبايلات بميت نما بالقليوبية بعد الاعتداء على صاحبه وسرقة هواتف و300 ألف جنيه
مواعيد مباريات اليوم الأحد 13-9-2026.. والقنوات الناقلة
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة الطقس اليوم .. وأمطار خفيفة تلطف الأجواء
الزمالك يحسم موقف «بيزيرا» .. 6 ملايين دولار شرط الرحيل وهذه حقيقة نسبة الـ20%
خلال 48 ساعة .. حليفان للناتو يُربكان شبكة العمليات الأمريكية في أوروبا
مدرب الجيش الرواندي: أتمنى أن يتفادى «عموتة» مشاكل الانضباط .. والحب المُتبادل سر نجاح المدرب
الأهلي يتلقى ضربة قوية .. «الجزار» يُسافر ألمانيا لجراحة «الصليبي» والجهاز الفني ينتظر إجراء العملية
العثور على جثة جندي إسرائيلي بعد رحلة بحث مُكثفة استغرقت يومين
البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يفتتح العام الأكاديمي الجديد بالكلية الإكليريكية بالمعادي
مدرب الجيش الرواندي يُوجّه رسالة نارية لـ «عموتة» بعد واقعة الأهلي: كن أبًا للاعبيك
مدرب الجيش الرواندي: نصحت الزمالك بالتعاقد مع «بنتايك».. وأتمنى انضمامه لمنتخب المغرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر: الوضع الحالي لمناطق الجمعيات الأهلية لا يليق بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا مع مسؤولي الجمعيات الأهلية بمدينة الغردقة، لمناقشة آليات إعادة تطوير المناطق التي حصلت عليها الجمعيات، بما يضمن تقديم خدمات فعلية لسكانها، وتعزيز إسهامها في العمل التنموي والاجتماعي، بما يتناسب مع طبيعة مدينة الغردقة ومكانتها كإحدى المدن السياحية العالمية.

وأكد محافظ البحر الأحمر خلال الاجتماع أن الوضع الحالي لبعض المناطق غير مرضٍ ولا يتناسب مع الصورة الحضارية التي تستهدف المحافظة الحفاظ عليها، مشيرًا إلى ضرورة أن تؤدي الجمعيات دورها بصورة واضحة وفعالة، وأن تتحول المناطق التابعة لها إلى مساحات تقدم خدمات حقيقية لأهالي المناطق المحيطة بها، دون الحياد عن الدور التنموي والاجتماعي المنوط بها.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف الحالي للمناطق التابعة للجمعيات، وسبل إعادة تطويرها ورفع كفاءتها، بما يحقق استفادة مباشرة للمواطنين، مع مراعاة طبيعة كل منطقة واحتياجات سكانها، إلى جانب تحسين المظهر الحضاري للمدينة.

ووجّه الدكتور وليد البرقي مسؤولي الجمعيات بالتنسيق مع مديرية الإسكان لإعداد تصميم وتصور متكامل للتطوير المقترح لكل جمعية، على أن يتضمن طبيعة الأعمال والخدمات التي سيتم تنفيذها، وعرض هذه التصورات عليه خلال أسبوعين من تاريخه، لدراستها واتخاذ القرار بشأن قبول أو رفض مقترحات التطوير.

حضر الاجتماع نائب محافظ البحر الأحمر، والمهندس حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، ورئيسي حي شمال وجنوب الغردقة، ومدير مكتب محافظ البحر الأحمر.

الغردقة مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر محافظ البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسونامي

تحذير قبل الكارثة.. موجات تسونامي تهدد سواحل البحر المتوسط| تفاصيل

غلق المستشفى

عقب وفاة طفل.. الصحة تغلق مستشفى دار الحكمة بمدينة نصر لمخالفات جسيمة

أموال الزكاة

هل يجوز للأب أن يدفع من زكاة ماله إلى ابنه لسداد ديونه؟.. دار الإفتاء تجيب

أحمد حسن

احمد حسن يكشف حقيقة رحيل الحسين عموتة عن الأهلي قبل مواجهة أبو قير

بيزيرا

بيزيرا يرضخ لطلبات الزمالك .. والقرار النهائي خلال ساعات

أحمد موسى

أحمد موسى: حزين أشوف مجرم الحرب نتنياهو على جبل الشيخ في سوريا

صورة أرشيفية

انفجارات في إيران بالتزامن مع رفع حالة التأهب في السعودية

موعد انتهاء صيف 2026 في مصر وبداية الخريف وانخفاض الحرارة

موعد انتهاء صيف 2026 في مصر وبداية الخريف وانخفاض الحرارة

ترشيحاتنا

الجبنة

وفري في المدارس.. طريقة عمل الجبنة البيضاء زي المصانع

سير السعودية

"سير" تستعد لظهورها الأول.. السعودية تكشف موعد طرح سياراتها الكهربائية

تصنيع السيارات

رابطة التجار: الوصول لـ70% مكون محلي في تصنيع السيارات يغير شكل ‏الاقتصاد

بالصور

لأول مرة في الهند.. السيارات البديلة تتفوق على البنزين خلال أغسطس

سيارات الهند
سيارات الهند
سيارات الهند

لوك جذاب.. ناهد السباعي تخطف الانظار بظهورها

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

سولبرغ يخطف صدارة رالي تشيلي .. وإيفانز وباياري يُطاردان حلم اللقب

أوليفر سولبرغ
أوليفر سولبرغ
أوليفر سولبرغ

فستان جذاب.. رانيا فريد شوقي تستعرض جمالها

رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد