محافظ البحر الأحمر: الوضع الحالي لمناطق الجمعيات الأهلية لا يليق بالغردقة

عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا مع مسؤولي الجمعيات الأهلية بمدينة الغردقة، لمناقشة آليات إعادة تطوير المناطق التي حصلت عليها الجمعيات، بما يضمن تقديم خدمات فعلية لسكانها، وتعزيز إسهامها في العمل التنموي والاجتماعي، بما يتناسب مع طبيعة مدينة الغردقة ومكانتها كإحدى المدن السياحية العالمية.

وأكد محافظ البحر الأحمر خلال الاجتماع أن الوضع الحالي لبعض المناطق غير مرضٍ ولا يتناسب مع الصورة الحضارية التي تستهدف المحافظة الحفاظ عليها، مشيرًا إلى ضرورة أن تؤدي الجمعيات دورها بصورة واضحة وفعالة، وأن تتحول المناطق التابعة لها إلى مساحات تقدم خدمات حقيقية لأهالي المناطق المحيطة بها، دون الحياد عن الدور التنموي والاجتماعي المنوط بها.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف الحالي للمناطق التابعة للجمعيات، وسبل إعادة تطويرها ورفع كفاءتها، بما يحقق استفادة مباشرة للمواطنين، مع مراعاة طبيعة كل منطقة واحتياجات سكانها، إلى جانب تحسين المظهر الحضاري للمدينة.

ووجّه الدكتور وليد البرقي مسؤولي الجمعيات بالتنسيق مع مديرية الإسكان لإعداد تصميم وتصور متكامل للتطوير المقترح لكل جمعية، على أن يتضمن طبيعة الأعمال والخدمات التي سيتم تنفيذها، وعرض هذه التصورات عليه خلال أسبوعين من تاريخه، لدراستها واتخاذ القرار بشأن قبول أو رفض مقترحات التطوير.

حضر الاجتماع نائب محافظ البحر الأحمر، والمهندس حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، ورئيسي حي شمال وجنوب الغردقة، ومدير مكتب محافظ البحر الأحمر.